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PEPE (PEPE), Baby Doge Coin (BABYDOGE) ve Dogelon Mars (ELON) gibi yeni token’lar son zamanlarda üç haneli kazançlar kaydederek ilk 10 memecoin sıralamasına girmeyi başardı. Artıştan önce Dogecoin, 19 Nisan’da 2023 zirvesi olan 0,094 dolara ulaştı. Ancak o zamandan bu yana, daha geniş memecoin piyasası ivme kazanırken, DOGE %20 oranında değer kaybetti.

İşte ayıların neden daha fazla düşüş eğilimli DOGE fiyat tahminini doğrulamaya zorlayabilecekleri ile ilgili sebepler.

Dogecoin Pazar Payını Kaybediyor

Zincir üzerindeki kritik göstergeler Dogecoin’in son üç hafta içinde önemli ölçüde pazar payı kaybettiğini gösteriyor. Son fiyat zirvesi olan 15 Nisan’dan bu yana Dogecoin ağındaki günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısı hızla azaldı. Yukarıda gösterilen zincir içi verilere göre, 19 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında DOGE aktif kullanıcıları %41 düşüşle 77.325’ten 44.506’ya geriledi.

Günlük aktif kullanıcılar, bir blok zinciri ağında etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını ölçer. Sürekli olarak düşmeye başladığında, projenin rakiplerine pazar payı kaybettiğine işaret eder. Memecoin yatırımcıları alternatif varlıklara yönelmeye devam ederse, Dogecoin daha fazla fiyat düşüşüne tanık olabilir.

Dogecoin Sahipleri Daha Fazla Zarar Alabilir

Ayrıca, zincir üzerindeki geçmiş veriler de mevcut Dogecoin yatırımcılarının mevcut düşük fiyatlara rağmen satış yapmaya devam etmeye istekli olabileceğini göstermekte. Piyasa değeri ve gerçekleşen değer (MVRV 30d) verileri, son 30 gün içinde DOGE satın alan yatırımcıların çoğunun şu anda %11 oranında zararda olduğunu göstermekte.

Ancak Mart ayındaki son USDC depeg olayından elde edilen alım satım verileri, DOGE sahiplerinin satışları durdurmadan önce %20’ye varan kayıplar yaşayabileceğini göstermişti. MVRV verileri, mevcut token sahiplerinin gerçekleşmemiş zararlarını veya kârlarını ortaya çıkarmak için mali durumlarını değerlendirir. Yukarıda sunulan tarihsel verilere göre, DOGE düşüşüne inanan trader’lar, DOGE fiyatı %10 daha düşene kadar kontrol altında kalabilir.

DOGE Fiyat Tahmini: Tüm Gözler 0,068 Dolarda

Düşüş eğilimindeki trader’ların aktif satış işlemlerine verdikleri fiyatlar göz önüne alındığında, 0,068 dolar önümüzdeki haftalar için en olası DOGE fiyat tahmini gibi görünüyor olabilir.

Aşağıdaki Borsa Zincir İçi Piyasa Derinliği grafiği, Dogecoin fiyatının %10 daha düşerek 0,068 dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bu noktada, 52,5 milyon DOGE aktif alım emrinden gelen yükseliş desteği düşüşü durdurabilir.

Düşüş eğilimli DOGE fiyat tahmini doğrulanırsa, fiyat %20 düşüşle 0,063 dolara kadar gerileyebilir. Ancak, 88 milyon DOGE’lik aktif alım emirleri nihayet bu fiyatta bir toparlanmayı tetikleyebilir.

Yine de, Dogecoin fiyatı %10 artarak 0,082 doların üzerine çıkabilirse boğalar mevcut düşüş eğilimini geçersiz kılabilir. Ancak 73 milyon DOGE için aktif satış emri veren düşüş eğilimli trader’lar bunu engelleyebilir.

Bu direnç seviyesi aşılabilirse, DOGE fiyat tahmini yükselişe geçebilir ve 0,090 dolara ulaşabilir. Ancak, DOGE %20 değer kazandığında satış yapmak isteyen tüccarların 104 milyon coin’lik satış duvarı başka bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.