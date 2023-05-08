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  •   Son Dakika! Bitcoin Fiyatı 27.300 Dolara Kadar Düştü! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Son Dakika! Bitcoin Fiyatı 27.300 Dolara Kadar Düştü! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Özet

  • Bitcoin fiyatı yarım saat içinde 500 dolarlık düşüş yaşadı.
  • Cuma günü gelen ABD verileri yatırımcıları tedirgin ediyor.
  • Vadeli işlemlerde dakikalar içinde 47 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi.
21:14
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki düşüş yazı hazırlandığı sırada ivme kazandı ve fiyatı 27.200 doları test etmeye hazırlanıyor. Eğer 28.000 doların altında daha fazla kapanış görürsek altcoinlerdeki erime ciddi seviyelere ulaşabilir.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Son yarım saatte kral kripto para birimi 500 doları sildi ve düşüş devam ediyor. Uzmanlar 28.000 dolar altındaki kapanışların 23.400 dolar desteğine kadar devam edebileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Glassnode tarafından yayınlanan rapor BTC fiyatı için 27.400 dolara bir düşüş beklendiğini söylüyordu.

Düşüşün temelinde Cuma günü gelen veriler yatırıyor. İstihdam ve ücret artışları güçlü. Ayrıca Çarşamba günü gelecek enflasyon verisiyle alakalı da yatırımcılar endişeli. Fed faiz tavanı ilanından halen uzak ve yatırımcıların üstündeki baskı azalmış değil. ABD’nin kripto şirketlerine devam eden yaptırımları Ripple, Coinbase gibi devleri ülkeden gitmeyi düşünecek noktaya getirdi.

Kripto Paralar Düşüyor

Vadeli işlemlerde 04:30 ve 21:00’da 50 milyon dolara yakın ayrı ayrı tasfiyeler oldu. Son 15 dakikada yaşanan tasfiyenin boyutu sabahkini geride bıraktı. Öte yandan altcoinlerdeki satışlar hızlanıyor. Bitcoin fiyatı 25.000 doların altındayken 0,55 doları tutan MINA Coin fiyatı şimdi 0,53 dolardan alıcı buluyor. Çarşamba günü gelecek veriler yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı.

Öte yandan bankaların hisse senetlerindeki erime de durmuş gibi görünüyor. Daha fazla bankanın iflas edeceği ihtimaliyle yükselen BTC, Fed’in rahatlamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Kral kripto para birimi 28.000 dolar üstünde kapanışlar yapamazsa 27.000 doların altında daha fazla altcoin erimesi görebiliriz.

En büyük 100 kripto para arasında düşüşte başı çekense popüler meme coin PEPE oldu. Fiyatı sadece 24 saatte %40’ın üstünde düştü. SUI, RNDR, ARB gibi altcoinler ise %15’in üstünde kayıp yaşadı.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,13 trilyon dolara gerilerken ETH fiyatı haftalıkta BTC’den daha az değer kaybetti. Bu da ETH piyasa hakimiyetinin tekrar %20 seviyesine yaklaşmasına neden oldu.

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