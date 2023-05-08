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  •   “Akıllı Para” Bu Altcoin’de Aptala Döndü! Hype Milyonlarca Dolar Kaybettirdi!

“Akıllı Para” Bu Altcoin’de Aptala Döndü! Hype Milyonlarca Dolar Kaybettirdi!

Özet

  • Akıllı para olarak adlandırılan yatırımcılar Pepe'de (PEPE) aptala döndü.
  • Yatırımcılar PEPE'nin yüzde 50'nin üzerinde düşmesinin sonucunda büyük oranda zarar etti.
  • PEPE'ye 3 milyon dolar yatıran bir kripto para cüzdanı, 1 milyon dolardan fazla para kaybetti.
20:15
8 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde yaptığı çıkışla kripto para piyasasının gündemine oturan Pepe‘nin (PEPE) fiyatı şimdiden ulaştığı zirveden yüzde 50’nin üzerinde düştü. Bu fiyat seviyeleri en son bundan üç gün önce, 5 Mayıs’ta dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in memecoin’i listelediğini duyurmasıyla ulaşılmıştı. O zamandan bu yana PEPE’nin fiyatı oldukça hızlı bir şekilde 0,0000044 dolardan 0,0000020 dolara düştü.

Akıllı Para PEPE’de Aptala Döndü

PEPE token ile ilgili en şaşırtıcı olan ise fiyattaki düşüşten ziyade Binance‘deki listeleme gününde fiyattaki yüzde 140’lık yükselişin ardından PEPE’nin zirveye ulaşmadığını düşünerek satın alım yapmış olan yatırımcıların olması. Bu hareketin genellikle “akıllı para” olarak işaretlenen cüzdan adresleri gelmiş olması ise durumu daha da şaşırtıcı kılıyor.

On-chain tarafındaki hareketlilikleri takip ederek net bir veri paylaşımı yapan Lookonchain’in bildirdiğine göre, anonim büyük bir kripto para yatırımcısı 5 Mayıs’ta 70 WBTC ve 470 ETH karşılığında ortalama 0,000003122 dolar fiyatla 962.3 milyar adet PEPE satın aldı. Başlangıçta PEPE yatırımı 3 milyon doların üzerinde olan kripto para yatırımcısının yatırımı 2 milyon doların altına düştü. Muhtemelen balinanın planı fiyat düşerken dipten alım yapmaktı, ancak sonuç olarak izlediği bu strateji boşa çıktı ve büyük oranda gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya.

Piyasanın bu aşamasında akıllı paranın eylemlerinin makul olup olmadığına ilişkin şüpheler yalnızca kripto para balinasının davranışından kaynaklanmıyor. Lookonchain’den gelen son veriler, birçok kişinin PEPE’de multi-milyon dolarlık sermaye tutmaya devam ettiğini ve bunlardan birinin memecoin satmaya karar vermesi halinde farklı bir memecoin almak için olduğu değerlendiriliyor.

PEPE Token’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, PEPE token’ın son 24 saatte yüzde 27’nin üzerinde düşüşle 0,000002081 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Token’ın fiyatıyla birlikte işlem hacmi de aynı dönemde yüzde 22’nin üzerinde düşerek 899.2 bin dolara geriledi.

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