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Ripple’ın (XRP) fiyatı son birkaç haftadır düşüyor olsa da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile blockchain şirketi Ripple arasında yaygın bir şekilde duyurulan yasal açmazın arka planında topluluğun iyimserliği devam ediyor.

XRP Yükselecek Mi?

Özellikle, kripto para izleme platformu CoinMarketCap’teki sosyal fiyat tahminlerine ve yatırımcıların katıldığı ankete dayanarak elde edilen 8 Mayıs tarihli en son bilgilere göre, 31 Mayıs 2023’te XRP token’ın ortalama fiyatının 0,4696 dolar olacağı öngörüldü.

Başka bir deyişle, yazım saatine kadar kullanılan 1.135 üye oyunun sonuçlarına göre tahmin edilen ortalama XRP fiyatı gerçekleşirse, kripto varlığın tahminlerin yayınlandığı tarihteki fiyatından %7,59 oranında artacağı veya başka bir değişle 0,03312 dolarlık bir yükseliş yaşayabileceği düşünülmekte.

Aynı zamanda, son altı ay içinde, topluluğun XRP için yaptığı tahminlerin %89’luk bir tarihsel doğruluğa sahip olduğunu ve bunun da onları herhangi bir yatırımcının token için gelecekteki eğilimleri ölçmeye çalışırken dikkate alması gereken kripto piyasası göstergeleri setine sağlam bir katkı haline getirdiğini belirtmek de önemli bir nokta olabilir.

XRP Fiyat Analizi

Halihazırda XRP’nin mevcut fiyatı son 24 saatte %5,27’lik bir düşüşle 0,434 dolara gerilerken, son grafiklerde de görüldüğü üzere önceki yedi günde %7,77’lik bir düşüşle geçtiğimiz ay boyunca %15,15’lik bir kayıp yaşadı.

Kripto topluluğunun öngörüsünün gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Ripple’ın Dubai’ye genişleme duyurusu gibi token ekosistemiyle doğrudan ilgili gelişmelerin yanı sıra kripto ve makro sahnesindeki genel atmosfer gibi birçok faktöre bağlı olabilir.

Bu bağlamda, mevcut yükseliş tahminleri muhtemelen Ripple’ın SEC davasındaki olası başarısına ilişkin iyimserlikle ilgili olabilir; bu iyimserlik, daha önce XRP destekçilerinden oluşan bir kalabalığa “bu işi kazanacağız” diyen ve onlara sürekli destekleri için teşekkür eden firmanın CEO’su Brad Garlinghouse tarafından da paylaşılmakta.