XRP davasında gelişmeler devam ediyor. Bir kaynaktan alınan bilgilere göre dava için 8 Mayıs tarihinde kritik bir toplantı gerçekleşebilir.

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Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuki mücadelede bir ay daha karar çıkmadan geçti. XRP topluluğundan birkaç avukat Nisan ayı sonuna kadar bir karar çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu tahmin etse de, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Torres hala bir karar vermedi.

Twitter Ripple İle Çalkalandı

Ancak birkaç saat önce, Twitter’da Ripple ve SEC arasındaki yasal savaşta bir kararın yakın olduğunu ima edebilecek bir söylenti ortaya çıktı. Bununla birlikte, bu anonim bir kaynaktan gelen doğrulanmamış bir söylenti olduğundan ciddiye alınması da soru işaretleri yaratıyor olabilir.

Twitter hesabı Blockchain Daily, Ripple ve SEC’in 8 Mayıs’ta açıklanmayan bir toplantı kararlaştırdığını belirtti. Şu anda Twitter’da dolaşan spekülasyon, bunun bir uzlaşma ile ilgili olabileceği yönünde.

Ancak, XRP topluluk avukatı John E. Deaton söylentinin yanlış olduğunu üzerinde görüş belirtti. Ona göre SEC ve Ripple’ın avukatları istedikleri zaman bir araya gelebilirler.

Bundan bir hafta sonra bir tarih seçip sonra da bunu sızdıracaklarını sanmıyorum.

İlk olarak, Deaton bir anlaşmanın ancak Yargıç Torres’in kararından sonra ve ancak Ripple’ın büyük bir zafer kazanması ve Gensler’in bir anlaşma yoluyla yüzünü kurtarmasına ve siyasi bir zafer kazanmasına izin vermesi durumunda gerçekleşeceğine inanıyor.

İkinci olarak, Deaton’a göre SEC, piyasa manipülasyonu iddiası nedeniyle bir toplantı planlamayacak ve bir sızıntı riskini göze almayacak. Ripple ve SEC’in “sadece buluşacağına” inanıyor ve bu yüzden böyle bir varsayımda bulunuyor.

Ripple Kazandıktan Sonra Neden Uzlaşsın?

John Deaton’a göre, belirli koşullar altında Ripple’ın SEC’e karşı potansiyel bir zafer kazandıktan sonra bir anlaşmaya varması mantıklı olabilir. Bu iki yıl önceki gibi değil ancak karara ve SEC’in temyize gidip gitmeyeceğine bağlı olacak.

Ripple, ortaklarının yasal güvenliği konusunda da endişeli olabilir.

Bir Ripple ortağı olan Bank of America, karar konusunda kendini rahat hissediyor mu yoksa SEC’in kararını temyiz etmesi halinde Yargıç Torres’in kararının bozulup bozulmayacağını görmek için bekliyor mu? Unutmayın, SEC bir temyiz başvurusunda bulunabilir ve daha sonra bunu geri çekebilir.

Buna ek olarak Deaton, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un, SEC’in gelecekteki tüm XRP satışlarını menkul kıymet dışı olarak sınıflandırması ve temyize gitmemesi halinde bir uzlaşma çeki imzalamaktan mutlu olacağını düşünüyor. Neden mi? Çünkü bu, likiditenin ABD’ye derhal geri dönmesi anlamına gelecektir. Ona göre, ancak bir uzlaşma da yalnızca Yargıç Torres’in kararında bunu zaten öngörmemesi halinde gerekli olacak.