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Mayıs ayına düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakalayan Render Token (RNDR), çift haneli değer kayıpları kaydederek CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı. Ayrıca Internet Computer (ICP), Hedera (HBAR), Injective (INJ), Huobi Token (HT) de son 24 saatte yüzdesel olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam eden kripto varlıklar da oldu. Cronos (CRO), Maker (MKR) ve Litecoin (LTC) ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.