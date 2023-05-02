Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları bugün daha fazla banka iflasla karşı karşıya kaldığı için kazançlarının arttığını gördü. FRB varlıklarının önemli bir kısmı JPMorgan’a satılsa da daha fazla banka zor durumda. Üstelik bugün az rastlanır bir olay gördük. Bitcoin yıllık rekorunu nasıl kırdı?

Bitcoin Rekor Kırdı

2023 yılı Bitcoin için güzel başladı ve 4 ay üst üste devam eden yükselişler gördük. Bugünse Bitfinex vadeli işlemler borsasında BTC 56.000 dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) fiyatı likidite yokluğunda yaşanan hacim telaşının ortasında, başka yerlerde geçerli olan seviyelerin ve Bitfinex’in borsasındaki fiyatların çok üzerinde, anlık olarak 56.000 doları gördü. Bunu 2021 yılında Binance borsasında da görmüştük. Özellikle vadeli işlemler paritelerinde sığ likidite bu tarz sorunlara yol açabiliyor.

Bitfinex’in BTC-PERP piyasasındaki işlem hacmi, sadece 2 dakika içinde 322 BTC’ye (9,1 milyon dolar) yükseldi ve bu da işlem çiftindeki günlük hacmin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Bitfinex’in işlem platformundaki verilere göre, bazı traderların pozisyonları ani yükselişin ortasında likide edildi.

Yazı hazırlandığı sırada BTC-PERP çifti 110 BTC’lik %10’luk bir piyasa derinliğine sahip; bu da 110 BTC’lik bir alım emrinin söz konusu piyasadaki fiyatı %10 oranında hareket ettireceği anlamına geliyor. Yatırımcıların özellikle sığ likiditeye sahip borsalarda bu riskin farkında olması gerekir.

Bitcoin Neden Yükseldi?

ABD bankacılık sistemiyle ilgili endişelerin yeniden başlamasıyla Bitcoin yönünü yeniden yukarı çevirdi. Pacwest (PACW) ve Western Alliance (WAL) adlı iki bankanın hisse senedi fiyatları bugün %30’un üstünde düştü. JPMorgan dün ABD’nin en büyük 14’üncü bankası olan FRB’nin varlıklarını satın aldı. Bu Silicon Valley, Signature ve Silvergate Bank çöküşlerinin ardından yaşandı.

Daha kötüsü 2 banka daha müşterilerinin paralarını hızla çekmesine neden olacak tarzda değer kaybı yaşıyor. Bankacılık krizinin sosyal medya çağında patlamış olması sorunun daha da büyümesine neden oluyor.

Fed ve diğer düzenleyiciler Trump tarafından devreye alınan yeni kuralların denetimleri aksattığını savunsa da birçok Demokratın banka iflaslarından kripto paraları suçladığını gördük. Fakat bir sorun var. Signature, Silvergate ve Silicon Valley Bank kriptoyla sınırlı ilişkilere sahip olsa da FRB yanından bile geçmiyordu. Nitekim raporlar da bankaların kripto yüzünden değil denetim eksiliğinden dolayı iflas ettiğini gösteriyor.