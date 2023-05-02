Ortaya çıkan bir çok yeni rakibine rağmen Dogecoin'de yaşananlar yatırımcılarına umut vermeye devam ediyor. Bakın memecoin'de neler oldu!

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Geçmişten bu güne memecoin’ler denildiğinde ilk akla gelen kripto para olmaya devam eden Dogecoin’de işler görünenden biraz daha karışık olabilir.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın yaptığı birbiri ardına gelen hamlelerin ardından yükselişi yakalayan ama bir türlü uygun piyasa koşullarını yakalayamayan ve fiyatını koruyamayan altcoin için şimdi yeni bir rakibin de ortaya çıkmış oluşu üzerinde bulunan baskıların artmasına sebep olabilir. Peki Dogecoin için gerçekten işler bu kadar karışık mı, yoksa olay sadece geçmişte Shiba tarafında yaşadıklarının bir benzeri mi? İşte detayları!

Dogecoin İşlem Hacminde Son Durum

Dogecoin’in (DOGE) fiyatının son üç ayda düşmesine ve meme’lerden esinlenen bir başka kripto para birimi olan Pepe’nin (PEPE) önceki gün 24 saatlik işlem hacminde onu geçmesine rağmen, sahiplerinin sayısı artmaya devam ederek son 90 günde %8’e yakın bir artış gösterdi.

2 Mayıs’ta kripto piyasası izleme platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, 2 Şubat 2023’te 4.484.703 olan Dogecoin sahibi tekil adres sayısı, yazım saatine göre ağda toplam 4.824.266’ya ulaştı.

Başka bir deyişle, DOGE üç ay içinde 339.563 yeni yatırımcı kazandı, bu da son 90 günde %15 düşüş gösteren fiyatında yaşanan bazı aksiliklere rağmen, bu dönemde %7,57’lik bir artış anlamına geliyor ve 2 Şubat’ta 0,09215 dolardan yazım zamanında 0,07832 dolara düştü.

Dogecoin Fiyat Analizi

Özellikle Dogecoin’in mevcut fiyatı gün içinde %0,66, bir önceki hafta %0,63, geçen ay %4,25 ve son 60 gün içinde %2,71 düşüş gösterdi. Bununla birlikte, yıl başından bu yana, meme kripto para, elde edilen 2 Mayıs tarihli en son grafik verilerine göre, 1 Ocak 2023’teki 0,07029 dolar fiyatına kıyasla %11,42 oranında arttı.

Yeni meme kripto paralar kripto dünyasına girerken DOGE şu anda zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve Pepe (PEPE), Floki (FLOKI), Baby Doge Coin (BABYDOGE) ve Dogelon Mars (ELON) gibi kripto paralar 2023’teki olası büyük büyümeleriyle hem Dogecoin’i hem de Shiba Inu’yu (SHIB) gölgede bırakmakla tehdit ediyor.