Dogecoin tüm kripto para dünyasının yakından takip ettiği memecoin'lerin başında gelmeye devam ediyor. Peki fiyatında son durum ne?

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Dogecoin (DOGE) Nisan ayının ikinci yarısında yaşadığı kayıpları henüz telafi edemedi. Son on günde, fiyat hareketi hareketli ortalamalar ve dört saatlik grafikteki (camgöbeği) yükseliş emir bloğu (OB) arasında gidip geldi.

Yazım zamanında, fiyat hareketi Nisan ayı boyunca çok önemli bir destek olan 0,07600 dolara yakın yükseliş emir bloğuna doğru daha da düştü. Mayıs ayında da devam edecek ve kısa vadeli boğaları tekrar kurtaracak mı yoksa satıcılar bunu kırabilecek mi?

Boğalar Galip Gelecek Mi?

Yükseliş emir bloğundaki (camgöbeği) önceki yeniden testler bir toparlanmaya yol açtı. Trend devam ederse, DOGE toparlanabilir ve kısa vadeli bir toparlanma sağlayabilir.

Bu nedenle, 0,07600 dolar – 0,07728 dolar bölgesindeki doğrudan veya geri çekilme testi, DOGE’yi 0,08098 dolarlık yerel genel direnç seviyesine doğru yükselmeye itebilir. Direnç seviyesi ayrıca 50-EMA (0.08083 dolar) ile aynı hizada. Bu seviyenin üzerinde, bir sonraki engeller 200-EMA (0.08216 dolar) ve 0.08481 dolarda mevcut.

Tersine, destek kırılırsa DOGE daha agresif satışlara tanık olabilir. 0,07600 doların altında bir kapanış, aşırı düşüş senaryosunda DOGE’yi 0,07322 dolar veya Mart ayının en düşük seviyesi olan 0,06500 dolara düşürebilir. Bitcoin (BTC) 28.000 doların altına düşerse düşüş trendi hızlanabilir.

Bu arada, RSI yazım zamanında 40’a ulaşırken, stokastik RSI aşırı satım bölgesine kayarak alım baskısında bir düşüş olduğunu doğruladı. Ancak aşırı satım durumu, satıcıların yakında bu duruma bir süre de olsa ara verebileceklerini gösteriyor olabilir. Bununla birlikte, OBV son birkaç günde yatay seyretti ancak baskı sırasında düştü. Bu da sınırlı talebi teyit ediyor olabilir.

Açık Faiz Oranları Düşüşe Geçti

Ayrıca, 30 Nisan’da 374,632 milyon dolar olan açık pozisyon (OI) oranları yazım saatine göre 355,026 milyon dolara düştü. Çıkışlar vadeli işlemler piyasasında kısa vadeli bir düşüş eğilimine işaret ediyor ve satıcıların lehine olabilir.

Ancak, fonlama oranları son birkaç günde pozitif seyretti ve bu da satıcıların çabalarını boşa çıkarabilir. Ancak, pozitif fonlama oranlarının yanı sıra OI’deki bir iyileşme yükseliş momentumunu ve olası toparlanmayı teyit edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.