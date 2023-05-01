Beklenen olmadı ve Ripple-SEC davası yılın ilk çeyreğinde sonlanmadı. Peki bundan sonra yaşanılabilecek süreçte tarafları neler bekliyor?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Blockchain firması Ripple ile Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) arasında devam eden hukuki anlaşmazlık, kripto topluluğunda hangi tarafın zirveye çıkacağı ve sektör üzerindeki genel etkisi konusunda belirsizliğe yol açmaya devam ediyor. Yargıç Annalisa Torres’in özet kararı ne zaman vereceğine ilişkin spekülasyonlar da yaşanan bu dramaya katkıda bulunuyormuş gibi görünüyor.

Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?

Bu doğrultuda, Ripple geçtiğimiz günlerde 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin üç aylık raporunda potansiyel özet karar tarihi hakkında yorumda bulundu. Ripple, konunun bu yıl içinde çözüleceğini öngörmekle birlikte, şirket bu kararı vermenin nihai olarak mahkemeye bağlı olduğunu kabul etti.

Başlangıçta, spekülasyonlar davanın 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar çözülebileceği yönündeydi. Bununla birlikte, XRP yanlısı avukat John Deaton, ilgili tarafların 6 Mayıs’ı takip etmelerini önerdi, çünkü o tarihte bir özet kararın verileceğini tahmin ediyor. Bu, davanın 2023’ün ilk yarısında sonuçlanmasını bekleyen Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un tahminine ekleniyor.

Üç aylık raporda Ripple, SEC’in XRP alıcılarının makul beklentileri konusundaki uzman görüşlerinden birinin ve XRP fiyat değişikliklerinin nedeninin belirlenmesine ilişkin başka bir SEC uzman görüşünün mahkeme kayıtlarından çıkarıldığını da vurguladı.

Bu hamle, özet kararda dikkate alınacak konuları daralttığı için devam eden yasal mücadele açısından önemli olabilir.

Ripple SEC’in Düzenleyici Yaklaşımını Eleştirdi

Ayrıca Ripple, ABD’nin kripto endüstrisine yönelik düzenleyici yaklaşımını eleştirerek, odak noktasının açık kurallar yerine uygulama yoluyla düzenleme olduğunu belirtti. Şirket, SEC’in düzenlemeler oluşturmak yerine Coinbase ve Paxos’a Wells Bildirimlerini yayınlaması da dahil olmak üzere yaptırım eylemlerine örnekler gösterdi. Bu bağlamda, Aralık 2020’de SEC, Ripple ve iki yöneticisi Chris Larsen ve Brad Garlinghouse’a XRP şeklinde kayıtsız menkul kıymetler sundukları iddiasıyla dava açtı.

SEC, neyi menkul kıymet olarak kabul ettiği konusunda netlik eksikliği nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve devam eden Ripple davasının daha fazla netlik getirmesi bekleniyor. Tekrarlanan sorulara rağmen, Başkan Gary Gensler, Ethereum’un (ETH) durumu da dahil olmak üzere henüz kesin bir cevap vermedi.

Durum açısından, Ripple şu anda SEC’in başlangıçta dijital varlıkları nasıl sınıflandırdığına ışık tutabilecek Hinman konuşma belgelerinin mühürlerinin açılmasını istiyor.

Ripple Üzerindeki Etkisi

Devam etmekte olan yasal işlemlerin Ripple’ın işleri ve zincir içi ölçümleri üzerinde olası bir etkisi olmasının beklendiğini belirtmek önemli. Ancak, bu belirsizliğe rağmen, Ripple yılın ilk üç ayında güçlü zincir içi faaliyetlerini sürdürdü.

Nitekim, işlem hacimleri bir önceki çeyrekteki 106 milyona kıyasla %9 artarak 116 milyona ulaştı. Ayrıca, merkezi olmayan borsa (DEX) hacimleri de bir önceki çeyreğe kıyasla %34 artarak 115 milyon dolara yükseldi.

Bu arada, yazım saatine göre, XRP son 24 saatte %2’nin üzerinde günlük kayıpla 0,465 dolardan işlem görüyordu. Son yedi gün içinde token %0,6’lık hafif bir kazanç elde etti.