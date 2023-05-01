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  •   Kripto Para Piyasasındaki Yön Belirsizliği Sürüyor: Eski Goldman Sachs Yöneticisinden Son Durum Değerlendirmesi

Kripto Para Piyasasındaki Yön Belirsizliği Sürüyor: Eski Goldman Sachs Yöneticisinden Son Durum Değerlendirmesi

Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, kripto para piyasasının ilerleyen aylarda nasıl bir performans sergileyebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.
16:45
1 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasının ilerleyen aylarda nasıl bir performans sergileyebileceğine yönelik düşüncelerini ifade etti. Pal, kripto para piyasasının yılın ilerleyen aylarında da çoğu varlık sınıfına kıyasla daha yüksek bir performans sergileyebileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası, Nasıl Bir Performans Sergileyecek?

Kripto para piyasası, 2023 yılının ilk çeyreğinde oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Bu süreçte ardı ardına yaşanan gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, piyasadaki volatilitenin önemli ölçüde artış göstermesine neden oldu. Son haftalarda 28.500 dolar seviyelerine gerilese de Bitcoin (BTC), Mart ayının ortalarından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve Nisan ayı içerisinde 30.000 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi de bu süreçte çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Öte yandan piyasadaki bu yüksek volatilite ve belirsizlik devam ederken eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile son durumu değerlendirdi.

Goldman Sachs Eski Yöneticisinden Açıklamalar

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’te geçmiş tarihlerde yöneticilik yapmış olan ve aynı zamanda kamuoyunda bir finans yorumcusu olarak tanınan Raoul Pal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasının ilerleyen aylarda nasıl bir fiyat performansı sergileyebileceğine yönelik düşüncelerini ifade etti.

First Republic Bank’ın çöküşü başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelere ve ABD’de tırmanan bankacılık krizine değinen Raoul Pal, çoğu varlık sınıfının merkez bankası bilançolarına bağlı olarak yılın ilerleyen aylarında da nispeten daha düşük bir performans sergileyebileceğini öne sürdü.

Pal, mevcut koşullarda çoğu varlık sınıfının aksine kripto para birimleri ve teknoloji hisselerinin daha iyi bir fiyat performansı sergileyebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Raoul Pal’a göre özellikle benimsenme oranı yüksek olan ve geniş kullanım alanlarına sahip olan piyasa değeri yüksek kripto para birimleri, ilerleyen aylarda çoğu varlık sınıfına kıyasla daha yüksek bir fiyat performansı sergileyebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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