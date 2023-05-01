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  •   Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son düşüşü değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
16:00
1 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mayıs ayına düşüş ile başladı ve 28.500 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş sürerken kripto para analisti Michaël van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi.

Bitcoin, 28.500 Dolar Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 28.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Mayıs ayının ilk gününe düşüş yönlü bir ivme ile başlarken Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH) da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,85’lik bir düşüş kaydederek 1900 doların altına geriledi ve 1845 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu düşüş devam ederken Twitter hesabından arka arkaya yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 29.200 dolarlık destek seviyesini koruyamaması ile birlikte değer kayıplarının hız kazandığını belirtti. Mevcut düşüşlerin bir süre daha devam edebileceğini dile getiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, hafta içerisindeki haber akışlarının kripto para piyasasındaki volatilitenin de artış göstermesine neden olabileceğine yönelik düşünelerini paylaştı. Öte yandan analiste göre Bitcoin’deki değer kayıplarının devam etmesi durumunda 27.800 dolar seviyesi ile 28.300 dolar seviyesi arasında BTC yeniden yükseliş yönlü bir tepki ile karşılaşabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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