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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer kayıplarının da etkisiyle Mayıs ayına düşüş ile başladı.
14:15
1 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mayıs ayına düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, Mayıs Ayına Düşüş ile Başladı

Mayıs ayına düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırarak düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1845 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran ve düşüş yönlü ivme yakalayan Stacks (STX), Solana (SOL), ApeCoin (APE), Cronos (CRO), Aptos (APT), Conflux (CFX) da kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimleri arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam eden BNB, Casper (CSPR), TRON (TRX) ve Injective (INJ) ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu.

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