2023 yılının ortalarına gelinirken kripto para dünyası dalgalı hareketlerle karşılaşmaya devam ediyor. XRP için de fiyat tahmini yapıldı.

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2023’ün beşinci ayı yaklaşırken, kripto para piyasası yeniden yeşile büründü ve XRP token’ı da bunu takip ediyor; kripto tüccarları ve yatırımcılar, yapay zeka (AI) tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere Mayıs ayı başındaki fiyatını denemek ve ölçmek için çeşitli araçlara bakıyor.

1 Mayıs İçin XRP Fiyat Tahmini

Tüm bunlar göz önünde bulunduruldu. 1 Mayıs 2023’te XRP fiyatının mevcut miktarından çok fazla değişmeyeceğini ve 26 Nisan’da alınan en son bilgilere göre 0,470758 dolar olacağını öngören kripto analiz platformu PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmalarından analiz elde edildi.

XRP’nin mevcut fiyatında %0,7’lik çok küçük bir düşüşü yansıtan bu olasılığa ulaşmak için platform, göreceli güç endeksi (RSI), ortalama gerçek aralık (ATR), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB) ve diğerleri gibi çeşitli teknik analiz (TA) göstergelerini kullanıyor.

XRP Kaç Dolar? Ripple (XRP) Yorumları

Yazım saatine göre XRP, 26 Nisan tarihli grafiklerin de gösterdiği gibi, bir önceki hafta boyunca biriken %10,78’lik düşüşü tersine çevirerek, gün içinde %4,25’lik bir kazanç ve son bir ayda %5,17’lik bir artışı temsil eden 0,4767 dolarx fiyatından işlem görüyordu.

Bu arada, finans ve kripto para izleme web sitesinden alınan bir haftalık göstergelerde XRP etrafındaki duyarlılık büyük ölçüde yükselişte ve 11’de satın al şeklinde öneride bulunuyor. Özellikle bu sonuç, 10’da satın al bölgesinde duran hareketli ortalamaların (MA) ve 9’da nötre işaret eden osilatörlerin bir özeti olarak yorumlanabilir.

XRP Mahkemesi Ne Zaman?

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, XRP’nin önümüzdeki birkaç gün boyunca yatay işlem görmeye devam etmesi ya da her iki yönde de daha önemli bir hareket yapması, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile blockchain şirketi Ripple arasındaki yasal savaş da dahil olmak üzere doğrudan ekosistemi ve topluluğuyla ilgili gelişmelere bağlı olabilir.

Geçtiğimiz aylarda şirket kurucuları tarafından ve yakın zamanda da şirket yetkililerince yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda davanın bu yıl içerisinde sonlanması büyük bir umutla beklenmeye devam ediyor.