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PEPE Coin Bu Defa Üzdü! Meme Coin Balinaları Ne Yapıyor?

Özet

  • PEPE Coin beklendiği üzere Binance listelemesinin ardından zirveden döndü.
  • Bir balina 2 gün önce yaptığı 3 milyon dolarlık yatırımdan 500 bin dolar zarar etti.
  • PEPE Coin işlem hacmi bugün yüzde 58 oranında düştü.
12:29
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Nisan ayının son haftasından bu yana PEPE Coin’in popülerliği katlanarak büyüyordu. Sonunda Binance listelemesi bile geldi. Birçok borsa ayı piyasalarında düşen hacim nedeniyle tarz yatırımcı yönelimlerine saygı duyup hiçbir fayda üretmemesine rağmen meme coinleri listeliyor. Fakat bir sorun var.

PEPE Coin (PEPE)

Binance listelemeleri genelde boğa zirvesine kadar bir altcoinin geçici ATH seviyesini oluşturur. İnsanlar küçük, orta ve büyük ölçekli borsalarda bir altcoin listelendikçe onu alırlar. Sonunda Binance borsasında da listelenir ve özellikle meme coinler tarihi zirvelerine ulaşır. PEPE Coin için de benzer bir olayın yaşanabileceği konuşuluyordu. Şimdilik öyle olmuş gibi görünüyor.

Cuma günü akşam yapılan listeleme öncesinde PEPE Coin kısa vadede son rallilerinden birini başlattı. Ancak erken dönemde PEPE Coin fırsatını gören balinalar bunun kendileri için ikinci fırsat olduğunu biliyordu. Fiyat Binance borsasında zirveyi görecekti ve onların satması gerekiyordu. Öyle de olsa sadece tek bir balina listelemeden yarım saat önce Binance borsasına 15 milyon dolarlık token gönderdi.

Balinalar ve PEPE Coin

Coingecko verilerine göre Pepe şu anda 0,00000259 dolardan işlem görüyor. Fiyat Cuma günü 0,00000420 dolar ile zirve yapmıştı. Bu düşüş, en az bir büyük balinanın ciddi anlamda zarar etmesine neden oldu. Veri firması Lookonchain bugün bir balinanın ortalama 0,000003122 dolar fiyatla aldığı PEPE Coinlerden dolayı 500 bin doların üstünde zararla yüzleştiğini duyurdu.

Balinaya göre fiyat daha fazla yükselmeliydi ve Binance listelemesini bir satış fırsatı olarak değerlendirmedi. Pepe, geçtiğimiz hafta 24 saat içinde 250 milyon doları aşan işlem hacmiyle kripto para yatırımcılarının daha büyük bir kısmının radarına girmişti. Muhtemelen FOMO’ya kapılan bir balina oldukça yüksek bir seviyeden alım yaparak diğerlerine kar satış imkanı tanıdı. Birçok erken dönem yatırımcı yüzlerce dolarını milyonlara çevirirken Lookonchain’in tespit ettiği adres 3 milyon dolarını 2,5 milyon dolara düşürmeyi başardı.

Cuma günü de uyardığımız gibi, meme coinler için Binance listelemeleri genellikle bir satış sinyali olarak kabul edilir. Eğer PEPE Coin önümüzdeki günlerde hacim açısından güçlü kalabilir ve sosyal medya hakimiyetini korursa yeniden 0,000003 dolar üstünü hedefleyebilir. Şimdilik hacim 1,2 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Hacimdeki erime %60’a dayandı.

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