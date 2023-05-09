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Güney Kore seçimlerini hatırlarsak kripto paraların seçmen üzerindeki etkisini daha iyi anlayabiliriz. 2022 yılındaki seçimleri ülkede kripto paralara daha ılımlı yaklaşan cephe kazanmıştı. Şimdi de ABD 2024 seçimlerine hazırlanırken kripto paraların gündemde daha fazla yer edindiğini görebiliriz. Peki başkan adaylarının kripto paralara yaklaşımı nasıl?

Kripto Paralar ve Seçimler

Kripto para birimlerinin popülaritesi artmaya devam ediyor ve ABD başkan adayları giderek artan sayıda kripto meraklısı seçmene hitap etmeye çalışıyor. Milyonlarca Amerikalı artık kripto paralara yatırım yaparken, siyasi manzara da bu yeni ilgi dalgasına uyum sağlayacak şekilde değişiyor.

Kripto odaklı bir siyasi eylem komitesi olan GMI PAC, Ocak 2022’de kuruldu. PAC, ABD’deki seçmenler için kriptonun önemini ölçme çabalarının bir parçası olarak bir anket yaptırdı. Anket sonuçlarına göre ABD’li seçmenlerin en az %44’ü kripto paralara yatırım yapıyor veya yapmayı düşünüyor. Bu da seçmenlerin önemli bir bölümünün siyasilerin kripto politikasıyla yakından ilgi duyduğunu gösteriyor.

Ankete katılanların %17’si hali hazırda kripto para yatırımcısı ve iki partili sistemde her bir oy önemliyken kripto para yatırımcısı seçmen kitlesinin göz ardı edilmesi düşünülemez. Üstelik bugünlerde ülkede kripto para düzenlemeleri tartışılıyor ve temsilciler meclisi 2 ay içinde kapsamlı kurallar getirmeyi hedefliyor.

Peki seçimlere 1 yıldan biraz fazla (5 Kasım 2024) kalmışken Demokratlar kripto karşıtı kurallar getirmeye cesaret edebilir mi? Aslında onların bakışı seçmenlerinin daha büyük bölümünün kripto düşmanı olduğu ve para kaybettiği varsayımına dayanıyor. Fakat özellikle Cumhuriyetçiler böyle düşünmüyor ve mecliste kripto yanlısı tavır almaya başlıyor.

ABD Başkan Adaylarının Kripto Yaklaşımı

Tüm bu konular önümüzdeki yıl seçimin sıcaklığı hissedilmeye başlandığında çok daha iyi anlaşılacak. İnsanlar kripto paraların siyasilerin vaatleri arasında yer almaya başladığını gördükçe belki de sonraki boğa sezonu için beklenen zemin çoktan oluşmuş olacak. En önemlisi yukarıda da ifade edildiği gibi bugün yetkiyi elinde tutan Demokratların katı kurallar konusunda sınırlandırılma ihtimalidir.

Kripto seçmenlerinin çekirdek grubu öncelikle 55 yaşın altındaki genç erkeklerden oluşuyor ve %58’ini temsil ediyor. Ayrıca, kripto sahibi seçmenlerin üçte biri beyaz olmayan kişilerden oluşuyor. İlginç bir şekilde, anket kripto seçmenlerinin ezici bir çoğunlukla tek bir siyasi partiye yönelmediğini ortaya koymuştur. Bu da hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteklerini kazanma fırsatına sahip olduğunu gösteriyor. Kripto para sahipliği siyasi yelpazeyi kapsıyor; Demokratların %18’i, bağımsızların %16’sı ve Cumhuriyetçilerin %16’sı şu anda dijital varlıklara sahip. Bu nedenle, başkan adayları bu önemli oy bloğunu görmezden gelemezler.

Peki başkan adayla kripto paralarla ilgili neler yaptılar veya yapıyorlar?

Donald Trump

Cumhuriyetçilerin en güçlü adayı olan eski başkan koltuğuna dönmekte kararlı. Trump 2019 yılında Bitcoin ve diğer kripto paraların “hayranı olmadığını” iddia etmiş ve Facebook’un Libra projesini eleştirmişti. Daha önceki çekincelerine rağmen, Trump son zamanlarda kriptoya karşı duruşunu hızla değiştirdi. 2022’de eski başkan kendi NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu.

Tutumundaki bu değişim onun kripto ve blockchain dünyasına daha pozitif yaklaşabileceğini gösteriyor.

Ron DeSantis

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletinde proaktif olarak kripto dostu bir ortam yarattı. Haziran 2021’de, dijital para birimleri için düzenleyici bir çerçeve oluşturan bir yasa tasarısını imzalayarak Florida’yı ABD’deki en kripto dostu eyaletlerden biri haline getirdi.

DeSantis, halkı kripto ve altında yatan teknoloji hakkında eğitmenin önemini kabul ediyor. Ayrıca dijital varlıklar ve bunların toplum ve ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda farkındalığı ve anlayışı artırmaya yönelik girişimleri desteklemektedir.

Robert F. Kennedy

Robert F. Kennedy, Jr. blockchain teknolojisine yoğun bir ilgi gösteriyor. Kennedy ademi merkeziyetçiliğin güçlü bir savunucusudur ve blockchain teknolojisinin merkezi kurumlara olan güveni azaltarak bireylerin güçlendirilmesinde rol oynayabileceğine inanmaktadır.

Ayrıca daha önce şunları söylemişti;

“Bitcoin’in başını çektiği kripto para birimleri ve diğer kripto teknolojileri önemli bir inovasyon alanıdır. ABD hükümetinin sektörü engellemesi ve inovasyonu başka yerlere yönlendirmesi bir hatadır. Biden’ın kripto para madenciliği için önerdiği %30’luk vergi kötü bir fikir. Evet, enerji kullanımı (biraz abartılmış olsa da) bir endişe kaynağı, ancak Bitcoin madenciliği video oyunlarıyla hemen hemen aynı enerjiyi kullanıyor ve kimse bunların yasaklanması çağrısında bulunmuyor. Çevresel argüman, elit güç yapılarını tehdit eden her şeyi bastırmak için kullanılan seçici bir bahanedir.”

Ted Cruz

Ted Cruz, kripto para birimlerinin ve bunların ekonomik büyüme ve finansal katılımı teşvik etme potansiyellerinin güçlü destekçileri arasında yer aldı. Cruz, kripto para alanındaki aşırı düzenlemeleri eleştirerek bunun inovasyonu engelleyebileceğini ve sektörün büyümesini engelleyebileceğini savundu.