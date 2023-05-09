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Dogecoin Fiyatı İçin Muhtemel Senaryo: Buna Hazır Olun!

Özet

  • Dogecoin (DOGE) fiyatındaki düşüş yatırımcıları endişelendiriyor.
  • Teknik, Dogecoin'in oluşan düşen kama formasyonunun 0,071 dolardaki destek çizgisini test edebileceğini gösteriyor.
  • 0,071 dolar desteğinin test edilmesi Dogecoin fiyatında yüzde 8'i bulan bir yükselişi tetikleyebilir.
09:33
9 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin fiyatında devam eden düzeltmenin birbirine giderek yaklaşan iki trend çizgisi arasında olması, düşen kama formasyonunun oluşmasına neden olmuş durumda. Popüler altcoin’in fiyatının formasyonun alt destek çizgisinden en az iki kez sıçramış olması piyasa katılımcılarının bu grafik yapısına aktif bir şekilde yanıt verdiklerini gösteriyor. Şimdi gelin DOGE’a yatırım yapmış veya yapmakla ilgilenen yatırımcılar için oluşan düşen kama formasyonunun neye işaret ettiğine bakalım.

Dogecoin Fiyat Analizi

Kripto para piyasasının geneli için artan satışların ortasında, Dogecoin‘in fiyatı haftalık fiyat grafiğinde 0,0777 dolar desteğinin altına düştü. Bu destekten olan kırılma ile satış baskısı arttı ve en büyük memecoin’i yüzde 5’in üzerinde aşağı çekerek 0,0724 dolar seviyesinde işlem görmesine neden oldu.

Düşüşün devam etmesi halinde DOGE fiyatının ek olarak yüzde 5 oranında düşmesi ve 0,071 dolardaki birleşik destek ile düşen kama formasyonunun destek trend çizgisine dokunması söz konusu olabilir. İdeal koşullar altında, formasyonun destek trend çizgisinin yeniden test edilmesi genellikle yükseliş momentumunun geri kazanılmasını ve fiyatın yükselmesini tetikler. Bu nedenle, Dogecoin fiyatının geçici bir toparlanma görme ihtimali daha yüksektir ve bu, memecoin’in formasyonun direnç trend çizgisine ulaşması için yaklaşık yüzde 8 oranında yükselmesini sağlayabilir.

Yatırımcıların DOGE’da yeni bir toparlanma rallisinin tetiklenmesi için direnç trend çizgisinin üzerinde güçlü bir kırılmaya ihtiyaçları olacağını belirtelim.

DOGE İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin (mavi) aşağı eğilimli olması ve nötr çizginin altındaki sinyal (turuncu) güçlü düşüş momentumunu yansıtıyor. 50, 100 ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA’lar) ise Dogecoin fiyatının yatay bir trend içinde işlem gördüğünü gösteriyor.

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