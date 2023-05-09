Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance, Bir Sonraki Web3 Girişimcisini Bulmak İçin Metaverse Programını Başlattı! 

Binance, Bir Sonraki Web3 Girişimcisini Bulmak İçin Metaverse Programını Başlattı! 

11:34
9 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen blockchain ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Web3 girişimlerinin Binance Labs’ten yatırım almak için yarışacağı yeni bir küresel dijital dizi olan “Build The Block”u başlatıyor. Build The Block, türünün ilk gösteri formatı ve Binance’in metaverse’e ilk girişi olarak nitelendiriliyor. 

Büyük Gösterinin Detayları 

12 proje, Binance’in kurucu ortağı ve CMO’su ve Binance Labs başkanı Yi He; Binance’in baş işletme sorumlusu Yibo Ling; Coin Bureau’nun kurucu ortağı Guy Turner; Dünya Ekonomik Forumu’nun Kripto Sürdürülebilirlik Koalisyonu üyesi ve Gitcoin’de fon yaratma ve ortaklık lideri Azeem Khan; Animoca Brands CEO’su ve Animoca Capital’in ortağı Robby Yung’dan oluşan bir jüri heyetini ve izleyicileri etkilemek için mücadele edecek. Gösteriye Asia’s Got Talent’ın sunucusu Justin Bratton ev sahipliği yapacak. 

Yapılan açıklamalara göre yarışmacılar 900’den fazla başvuru arasından özenle seçildi ve sanal stüdyo izleyicileri ve jüri heyeti önünde canlı olarak yarışacaklar. Gösteri yedi bölüm halinde Binance’in YouTube kanalında ve Binance Live’da yayınlanacak. İlk bölüm ise 12 Mayıs saat 14:00’te (GMT) başlayacak. Bölümler her Salı ve Cuma günü yayınlanacak ve final 2 Haziran Cuma günü yapılacak. 

Build The Block Nedir? 

Yapılan açıklamalara göre Build The Block, Binance’in kurum içi Web3 küresel yaratıcı stüdyosu Binance Studio tarafından oluşturuldu ve sanal kameralar ve özel avatarlar kullanılarak tamamen bir metaverse olarak tasarlandı. Dizi, Web3 sanal avatarları için önde gelen teknoloji çözüm sağlayıcısı Lifeform ile ortaklaşa üretildi. 

Yarışmacılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sahne arkası görüntülerini görmek için Twitter’da @BinanceLabs ve #BuildtheBlock adreslerini takip edebilirsiniz. 

Bunlara ek olarak Build The Block yarışmaları aşağıdaki ekipler olacak: 

  • Mind Network 
  • Kryptoskatt 
  • Sandbags Protocol  
  • Wallet Guard  
  • Ontropy 
  • Hana 
  • PIP 
  • The Harvest  
  • Notebook Labs 
  • zkPass 
  • Bracket Labs 
  • DappOS 

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Binance Fiyatları Roketleyecek Düğmeye Bastı! PEPE ve Floki’de Sıcak Gelişme!
Binance Fiyatları Roketleyecek Düğmeye Bastı! PEPE ve Floki’de Sıcak Gelişme!
Eski SEC Yöneticisi ve FBI Danışmanı Kripto Paraları Değerlendirdi! Binance, Altcoinler ve Diğerleri!
Eski SEC Yöneticisi ve FBI Danışmanı Kripto Paraları Değerlendirdi! Binance, Altcoinler ve Diğerleri!
Binance Ateşledi Bitcoin 28.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Düşüşü Bir Ekibi Resmen Yok Etti!
Binance Ateşledi Bitcoin 28.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Düşüşü Bir Ekibi Resmen Yok Etti!
Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 
Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!
Son Dakika: Binance BTC Para Çekme İşlemleri Durduruldu! Borsa Ne Açıklama Yaptı?
Son Dakika: Binance BTC Para Çekme İşlemleri Durduruldu! Borsa Ne Açıklama Yaptı?
Son Dakika: Binance Borsasına Soruşturma!
Son Dakika: Binance Borsasına Soruşturma!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023