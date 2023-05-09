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Dünyanın önde gelen blockchain ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Web3 girişimlerinin Binance Labs’ten yatırım almak için yarışacağı yeni bir küresel dijital dizi olan “Build The Block”u başlatıyor. Build The Block, türünün ilk gösteri formatı ve Binance’in metaverse’e ilk girişi olarak nitelendiriliyor.

Büyük Gösterinin Detayları

12 proje, Binance’in kurucu ortağı ve CMO’su ve Binance Labs başkanı Yi He; Binance’in baş işletme sorumlusu Yibo Ling; Coin Bureau’nun kurucu ortağı Guy Turner; Dünya Ekonomik Forumu’nun Kripto Sürdürülebilirlik Koalisyonu üyesi ve Gitcoin’de fon yaratma ve ortaklık lideri Azeem Khan; Animoca Brands CEO’su ve Animoca Capital’in ortağı Robby Yung’dan oluşan bir jüri heyetini ve izleyicileri etkilemek için mücadele edecek. Gösteriye Asia’s Got Talent’ın sunucusu Justin Bratton ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamalara göre yarışmacılar 900’den fazla başvuru arasından özenle seçildi ve sanal stüdyo izleyicileri ve jüri heyeti önünde canlı olarak yarışacaklar. Gösteri yedi bölüm halinde Binance’in YouTube kanalında ve Binance Live’da yayınlanacak. İlk bölüm ise 12 Mayıs saat 14:00’te (GMT) başlayacak. Bölümler her Salı ve Cuma günü yayınlanacak ve final 2 Haziran Cuma günü yapılacak.

Build The Block Nedir?

Yapılan açıklamalara göre Build The Block, Binance’in kurum içi Web3 küresel yaratıcı stüdyosu Binance Studio tarafından oluşturuldu ve sanal kameralar ve özel avatarlar kullanılarak tamamen bir metaverse olarak tasarlandı. Dizi, Web3 sanal avatarları için önde gelen teknoloji çözüm sağlayıcısı Lifeform ile ortaklaşa üretildi.

Yarışmacılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sahne arkası görüntülerini görmek için Twitter’da @BinanceLabs ve #BuildtheBlock adreslerini takip edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak Build The Block yarışmaları aşağıdaki ekipler olacak: