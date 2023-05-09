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Kripto para sektörü bir dönemdir meme coin odaklı bir furya yaşıyor ve Pepe (PEPE) ile başlayan dönem, Wojak (WOJAK) gibi nispeten beklenen yükselişi yapmayan kripto paralar ile devam ediyor. Bitcoin (BTC) ile başlayan ve PEPE gibi her altcoini etkisi altına alan genel düşüş, Crypto Kemal’in yatırım yaptığı WOJAK’ı da vurdu. İnanılmaz değer kaybı yaşayan WOJAK, Crypto Kemal‘in de yeni bir adım atmasını sağladı.

Crypto Kemal, WOJAK Bahsini Katladı

Türkiye’nin kripto para ekosisteminin tanınan isimlerinden olan Crypto Kemal, meme coin furyasına dahil olduğunu 5 Mayıs tarihinde belli etti. Tanınan isim, 5 Mayıs tarihinde yayınladığı gönderisinde 1000 dolar değerinde spot WOJAK alımı yaptığını vurguladı. Spot yatırım portföyünün %1’ine denk gelecek şekilde alım yaptığını belirten Crypto Kemal, 100.000 dolarlık portföyünün %1’ini WOJAK yani meme coin çılgınlığına ayırdı. Ancak kısa sürede yaşanan düşüş ile yatırımcının elindeki WOJAK’ların değeri de 200 doların altına kadar sarktı. Crypto Kemal ise bugün paylaştığı ek bir gönderide yaptığı yeni planı paylaştı.

WOJAK, PEPE’yi Takip Ediyor

Ünlü isim, çok sert düşüş yaşadığı için maliyeti dengelemek adına bugün 11:58 itibarıyla 1.000 dolarlık daha alım yaptığını aktardı. Maliyetini bu şekilde 0,0006 dolar seviyesine düşüren Crypto Kemal, toplamda ise spot portföyünün %2’si ile WOJAK almış oldu.

Tanınan yatırımcı, bunun “kaybetmeyi göze aldığı bir rakam” olduğunu vurgulayarak aslında küçük yatırımcıyı da uyardı. Daha fazla ekleme veya çıkarma yapmayacağını belirten Crypto Kemal, ciddi bir kazanç olursa bunun istisna olacağının altını çizdi.

Bir takipçi ise Crypto Kemal’e esprili bir yorum ile yanıt verdi. Al.Gizik şu ifadesi ile aslında son dönemde düşüş yaşanan meme coin piyasasına da imada bulundu:

“Kemal abi alınma ama elini attığın batıyor Magıc fet ldo fxs… Ya tamam tüm piyasa düşüyor ama sırf bunları takip ediyorum da bambaşka düşüyor bunlar. Kanları çekildi halleri kalmadı İyi dediğimiz bi gün yaşamıyor”

Ünlü yatırımcı ise alımların iyi maliyetler üzerinden yapıldığını ve boğa piyasasında bunların 2 günde artı bakiyeye geçeceğini kaydetti.

Meme coinler ise özellikle PEPE önderliğinde çok sert düşüş yaşamaya devam ediyor.