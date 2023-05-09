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  •   Binance Fiyatları Roketleyecek Düğmeye Bastı! PEPE ve Floki’de Sıcak Gelişme!

Binance Fiyatları Roketleyecek Düğmeye Bastı! PEPE ve Floki’de Sıcak Gelişme!

Özet

  • Binance yeni bir işlemi yatırımcılarına tanıttı.
  • PEPE ve Floki için marjin işlemler başlıyor.
  • Poppe, Pepe Coin fiyatının düşmesini bekliyor.
11:30
9 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto borsası olarak kabul edilen Binance Salı günü yeni listelenen meme coin’ler olan PEPE ve FLOKI için desteğini genişletti. Binance, 5 Mayıs’ta hem PEPE hem de FLOKI’yi İnovasyon Bölgesi’nde listeledi, ancak sürpriz bir şekilde PEPE ve FLOKI’yi sunduğu tüm ürün ve hizmetlere ekledi.

Binance PEPE ve FLOKI’yi Marjin İşlemlere Ekledi

Binance, 9 Mayıs’ta yaptığı resmi bir duyuruya göre, PEPE ve FLOKI’yi Çapraz Marjin’e ödünç alınabilir varlıklar olarak ekledi. Kullanıcıların, geçerli belirli limitler, teminat oranı ve oranlarla çapraz marj ticaretinde PEPE ve FLOKI ticareti yapmalarına olanak tanıyacak. Kripto borsası, FLOKI/USDT ve PEPE/USDT’yi yeni çapraz marj çiftleri olarak ekledi. USDT çifti, her iki meme coin için de ana işlem hacmini oluşturuyor.

Buna ek olarak Binance, PEPE ve FLOKI’yi Binance esnek kredi ürünü kapsamında yeni ödünç verilebilir varlıklar olarak ekledi. Bu, Binance tarafından sunulan izole, aşırı teminatlı, açık vadeli bir kredi ürünü olarak biliniyor. Kullanıcılar, PEPE ve FLOKI pozisyonlarını, ödünç verilen ve teminat gösterilen kripto varlıklar ve ilgili Kredi-Değer (LTV) oranları aşılmadığı sürece süresiz olarak açık tutabilir.

Borsa, PEPE ve FLOKI’nin yanı sıra ALCX, IDEX, IMX, LQTY, PERP, REQ, RPL ve WING kripto paralarını da Binance esnek kredi sistemine ekledi.

Pazartesi günü Binance, SUI, FLOKI ve PEPE’yi Binance Convert’e ekleyerek kullanıcıların BTC, USDT ve desteklenen diğer kripto paralarla sıfır ücret karşılığında anında işlem yapmasını sağladı. Ancak, kripto borsası Shiba Inu (SHIB), FLOKI ve PEPE gibi kripto paralar için piyasa emri işlevlerini askıya aldı.

PEPE ve FLOKI Fiyatı Yeniden Yükselecek Mi?

Binance işlem hacmi, PEPE ve FLOKI token’larının listelenmesinin ardından önemli ölçüde arttı. Popüler kripto analisti Michael van de Poppe, PEPE fiyatının tekrar yükselmeye başlamadan önce 0,00000168 dolar ve 0,00000148 dolar destek seviyelerine düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Aslında, fiyat destekten kurtuldu ve yükselişe geçti.

Son 24 saatte PEPE fiyatı 17% düştü ve şu anda 0.00000192 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.00000159 dolar ve 0.00000235 dolar. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde arttı ve bu da trader’lar arasında bir ilgi olduğunu gösteriyor.

Bu arada, FLOKI fiyatı son 24 saatte %7 düştü ve bir haftada %10 yükselerek 0.0000343 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000033 dolar ve 0,000037 dolar.

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