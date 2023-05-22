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Tornado Cash (TORN), merkeziyetsiz otonom organizasyonun (DAO) yönetişimine yapılan son saldırıyla bağlantılı bir cüzdan adresi tarafından sunulan bir yönetişim teklifi ile kötü niyetli olarak yapılan tüm değişiklikleri geri almaya dönük girişiminin ardından yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

Saldırgan Sunduğu Yönetişim Teklifi İle Geri Adım Atmış Oldu

Tornadosaurus-Hex adlı kullanıcı Tornado Cash’in toplululuk forumunda “Saldırgan, yönetişimde yaptığı değişiklikleri eski haline getirmek için yeni bir yönetişim teklifi sundu” diye yazdı ve saldırganın bunu yapmasının oldukça iyi olduğunu ekledi.

Tornadosaurus-Hex, saldırganın kendilerine verilen TORN token’larını (bu onlara yönetişim tekliflerini oylama hakkı veriyordu) sıfırladığını hatırlatarak “Bu yönetişim teklifiyle ilgili olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok ancak yine de önemli.” dedi.

Saldırganın elinde bulunan TORN yönetişim token’ları göz önüne alındığında, sunduğu yönetişim teklifi 26 Mayıs’ta oylamanın sona ermesiyle onay alarak geçecek gibi görünüyor, ancak teklifteki uygulamaların ne zaman uygulamaya alınacağı belirsiz. Yönetişim teklifi kabul edildiğinde, saldırganın protokole entegre ettiği ve başkalarının oy gücünü çalmasına imkan tanıyan kötü niyetli kod kaldırılacak ve Tornado Cash’in DAO’sunun yönetimi token sahiplerine geri verilmiş olacak.

TORN Fiyatında Son Durum

Saldırganın sunduğu yönetişim teklifi üzerine TORN, geri çekilmeden önce yüzde 10’u bulan oranda yükseldiği görüldü. TORN topluluğunun aktif bir üyesi olan 0xdeadf4ce, tüm bunların token’ın fiyatını düşürerek düşük fiyatlardan satın almak için yapılan bir oyun olabileceğini iddia etti.

Nitekim saldırıdan önce 6,6 dolar dolaylarında işlem gören TORN fiyatı, saldırının ardından 3,8 dolar dolaylarına kadar düştü. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,84 düşüşle 4,53 dolardan işlem görüyor.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, TORN fiyatı için yönetişim teklifinin oylamasının sona ereceği 26 Mayıs ve sonrasında yaşanacakların oldukça önemli olduğunu ifade ediyorlar.