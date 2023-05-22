Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance Gibi Büyük Borsalarda İşlem Gören Altcoin İçin Flaş Gelişme! Gözler 26 Mayıs’a Çevrildi!

Binance Gibi Büyük Borsalarda İşlem Gören Altcoin İçin Flaş Gelişme! Gözler 26 Mayıs’a Çevrildi!

Özet

  • Hafta sonunda saldırıya uğrayan Tornado Cash (TORN) için flaş bir gelişme yaşandı.
  • Saldırgan, DAO'da kötü niyetle yapılan değişiklikleri geri almak için yönetişim teklifi sundu.
  • Oylaması 26 Mayıs'ta sona erecek olan yönetişim teklifi sonrası TORN fiyatı yüzde 10 yükseldi.
10:02
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tornado Cash (TORN), merkeziyetsiz otonom organizasyonun (DAO) yönetişimine yapılan son saldırıyla bağlantılı bir cüzdan adresi tarafından sunulan bir yönetişim teklifi ile kötü niyetli olarak yapılan tüm değişiklikleri geri almaya dönük girişiminin ardından yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

Saldırgan Sunduğu Yönetişim Teklifi İle Geri Adım Atmış Oldu

Tornadosaurus-Hex adlı kullanıcı Tornado Cash’in toplululuk forumunda “Saldırgan, yönetişimde yaptığı değişiklikleri eski haline getirmek için yeni bir yönetişim teklifi sundu” diye yazdı ve saldırganın bunu yapmasının oldukça iyi olduğunu ekledi.

Tornadosaurus-Hex, saldırganın kendilerine verilen TORN token’larını (bu onlara yönetişim tekliflerini oylama hakkı veriyordu) sıfırladığını hatırlatarak “Bu yönetişim teklifiyle ilgili olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok ancak yine de önemli.” dedi.

Saldırganın elinde bulunan TORN yönetişim token’ları göz önüne alındığında, sunduğu yönetişim teklifi 26 Mayıs’ta oylamanın sona ermesiyle onay alarak geçecek gibi görünüyor, ancak teklifteki uygulamaların ne zaman uygulamaya alınacağı belirsiz. Yönetişim teklifi kabul edildiğinde, saldırganın protokole entegre ettiği ve başkalarının oy gücünü çalmasına imkan tanıyan kötü niyetli kod kaldırılacak ve Tornado Cash’in DAO’sunun yönetimi token sahiplerine geri verilmiş olacak.

TORN Fiyatında Son Durum

Saldırganın sunduğu yönetişim teklifi üzerine TORN, geri çekilmeden önce yüzde 10’u bulan oranda yükseldiği görüldü. TORN topluluğunun aktif bir üyesi olan 0xdeadf4ce, tüm bunların token’ın fiyatını düşürerek düşük fiyatlardan satın almak için yapılan bir oyun olabileceğini iddia etti.

Nitekim saldırıdan önce 6,6 dolar dolaylarında işlem gören TORN fiyatı, saldırının ardından 3,8 dolar dolaylarına kadar düştü. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,84 düşüşle 4,53 dolardan işlem görüyor.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, TORN fiyatı için yönetişim teklifinin oylamasının sona ereceği 26 Mayıs ve sonrasında yaşanacakların oldukça önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!
Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Mayıs 2023)
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!
Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023