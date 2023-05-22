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Terra Classic geliştirici grubu Joint L1 Task Force (L1TF) CosmWasm v1.1.0 parite yükseltmesinin resmi tarihini açıkladı. Bu yükseltme, Terra Classic topluluğunun geçen yıl Mayıs ayında yaşanan Terra-LUNA krizinden sonra blok zincirinin sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana yapılan en büyük yükseltmelerden biri. Terra Classic’i Terra 2.0 ve Cosmos gibi diğer blok zincirleriyle eşit seviyeye getirmeyi vaad ediyor.

Terra Classic’in (LUNC) Geleceği

Joint L1 Task Force proje yöneticisi LuncBurnArmy, CosmWasm v1.1.0 yükseltmesinin resmi tarihi olarak 14 Haziran’ı açıklamak için Twitter’da bir açıklama yaptı. Yükseltme başlangıçta 31 Mayıs için planlanmıştı, ancak Terra Classic çekirdek geliştirici ekibi, bu büyük bir yükseltme olduğu için ek testler için iki hafta eklemeye karar verdi.

CosmWasm’ın v0.16.6’dan v1.1.0’a yükseltilmesi dört senaryoda tamamlanabilir. Ancak, her senaryonun farklı karmaşıklık düzeyleri, programa etkileri ve maliyetleri olabilir. Ortak L1 görev gücü, Fragwuerdig ve Edward Kim gibi uzman geliştiricilerle yapılan görüşmelerin ardından “Senaryo 4” ile devam etmeye karar vermişti.

Parity yükseltmesini başarıyla tamamlamak için bazı ön koşullar bulunuyor. Ekip v1.2.0 yükseltmesini ve akıllı sözleşme birim testini tamamlamıştı. Bajor test ağında v1.2.0 yükseltme testini ve rebel-2 test ağında v1.2.0 “dress rehearsal” yükseltmesini 31 Mayıs’a kadar tamamlamayı planlıyor.

L1TF 1 Haziran’da güncellenmiş bir Agora teklifi yayınlayacak ve yönetim sonrası oylama 7 Haziran’da başlayacak. CosmWasm Parity yükseltmesi 14 Haziran’da gerçekleşecek. DApp sahipleri ve akıllı sözleşme sağlayıcılarının akıllı sözleşmeleri CosmWasm v1.1.0’a güncellemeleri gerekiyor.

Bu yükseltmenin zor ve karmaşık kısmı, şu anda WASM modülünün içinde bulunan durumu ve verileri gelecekteki WASM modülünün sürümüne taşımaktır.

LUNC Yükseltmesi Neden Önemli?

Joint L1 Task Force (L1TF) 17 Mayıs’ta v2.0.1 yükseltmesini herhangi bir sorun olmadan başarıyla tamamladı. Yükseltme, Terra Classic blok zincirine çeşitli özellikler kazandırdı. Yönetişim teklifleri için asgari bir ilk depozito, Cosmos SDK v0.45.13 ve Tendermint v0.34.24 yükseltmesi ve zorunlu güvenlik güncellemelerini içerir.

CosmWasm v1.1.0 yükseltmesi, Cosmos ve Terra Luna 2.0’daki proje ve kurucuların bir kez daha Terra Classic zinciri üzerinde inşa etmelerine olanak tanıyarak Terra Classic ağına faydayı geri getirebilir.

Profesör Edward Kim’in yapay zeka yükseltmesi Block Entropy için test ağını başlatmasını sağlayacak. Buna ek olarak, yakma vergisinin %1,2’ye geri getirilmesi ve stake etme ödüllerinin artırılmasının yanı sıra LUNC ve USTC’nin 1 dolara çıkarılması hedefleniyor.

LUNC fiyatı şu anda piyasa belirsizliğinin ortasında son 24 saatte %3 düşüşle 0,000087 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek değerleri sırasıyla 0,000086 dolar ve 0,000090 dolar oldu.