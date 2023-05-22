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  •   Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!

Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!

Özet

  • Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni haftanın Bitcoin için oldukça önemli olduğunu görüşünde.
  • Analiste göre Bitcoin'in yukarı yönde hareket edebilmesi için 27 bin 200 dolar seviyesi geçilmeli.
  • Van de Poppe, 26 bin-26 bin 500 dolar civarını ise BTC için en yakın ve en önemli destek olarak görüyor.
13:11
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar Bitcoin‘in (BTC) yapacağı bir sonraki fiyat hareketini merakla beklerken ünlü kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, yeni haftanın BTC’ye dönük beklentiler için çok önemli olacağını söyledi.

200 Haftalık MA’nın Yeniden Test Edilmesini Bekliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, en büyük kripto para Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamayı (MA) destek olarak yeniden test etmesini beklediğini söyledi. Van de Poppe’ye göre, temel teknik göstergenin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesi, Bitcoin’deki düzeltmenin başka bir deyişle düşüşün sona erdiği anlamına gelebilir:

Geçmişe geri dönecek olursak, 200 haftalık MA’nın yeniden test edilmesi birikim yapmak için harika bir dönemdir. Geçtiğimiz altı ay içinde Bitcoin uzun bir süre boyunca 200 haftalık MA’nın altında hareket etti ve bu onu varoluşundan bu yana en düşük değerli hale getirdi.

Van de Poppe, bu haftayı işaret ederek “Önümüzdeki hafta bir tamam ya da devam haftası olacak. Yukarı doğru olacak hızlı bir kırılma düzeltmenin sonuna gelindiği anlamına gelecek.” eklemesini yaptı.

Analistin Gözü 27 Bin 200 Dolar Seviyesinde

Van de Poppe ayrıca, daha düşük zaman diliminde önemli bir destek seviyesinin geri kazanılmasının BTC için rallinin fitilini ateşleyebileceğine inanıyor. Öte yandan böyle bir senaryoda Bitcoin, sıçrama yapmadan önce 26 bin dolara varan bir düşüşle karşı karşıya kalabilir:

Bitcoin’de klasik dalgalı formasyon görülüyor. CME (Chicago Mercantile Exchange) boşluğu (gap) da 26 bin 900 dolar civarında olduğu için 27 bin 200 doları kıramadı ve şu anda akümüle oluyor. Yukarı yönde devamlı bir ivme görmek istiyorsak Bitcoin’in 27 bin 200 doları kırması ve bu seviyenin destek olduğunu teyit etmesi gerekiyor. Alt tarafta 26 bin dolar ila 26 bin 500 dolar civarında 200 haftalık MA var.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada analistin işaret ettiği 27 bin 200 dolar seviyesinin altında, 26 bin 840 dolardan el değiştiriyor.

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