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  •   Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!

Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!

Özet

  • Kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin'de (BTC) çöküş beklediğini açıkladı.
  • Merten, BTC'nin Eylül ayına kadar 12 bin dolara kadar düşmesini ve o seviyelerde destek bulmasını bekliyor.
  • Analiste göre BTC'deki olumsuz görünümün değişmesi için 32-33 bin doların üzerinde kırılım gerekiyor.
12:45
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının analizlerini yakından takip ettiği Nicholas Merten, en büyük kripto paranın yılın en düşük seviyelerinden oldukça uzakta olmasına rağmen Bitcoin’de (BTC) oldukça düşük fiyat seviyelerinin görülmesini bekliyor.

Eylül Ayına Kadar Bitcoin’de 12 Bin Doların Görülmesini Bekliyor

Nicholas Merten, son strateji oturumunda Bitcoin‘in önümüzdeki aylarda bir devamlı düşüş trendi için hazır göründüğünü söyledi ve Eylül ayına kadar BTC için yaklaşık 12 bin dolara varan hızlı bir düşüş öngördüğü bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

Bitcoin fiyatının temel momentum göstergemizde haftalık zaman diliminde bir dönüş alacağımız kısa bir süre için ayarlanabileceği dönüm noktasına çok yaklaşıyoruz.

Bitcoin’in Teknoloji Hisseleri İle Olan Korelasyondaki Kırılmaya Vurgu

Merten ayrıca geçmiş Bitcoin’in geçmişte sürekli olarak teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon göstermesine rağmen, en büyük kripto paranın artık geride kalmaya başladığına dikkat çekti. Kripto para analistine göre, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji hisseleri yükselirken BTC fiyatı düşüyor:

Bitcoin son birkaç ay boyunca kesinlikle iyi fiyat hareketleri yaptı. Ancak, şu anda kendinize sormanız gereken soru bunun devam edip etmeyeceği olmalı. 2022’nin Kasım ayında satın almış olsaydınız ya da şimdi satın almayı düşünüyor olsanız bile, kendinize şu soruyu sorun: Bitcoin hala yarışta önde giden at olacak mı? Çünkü son birkaç aydır gördüğümüz şey, fiyat hareketinde gördüğümüze çok benziyor. Son boğa piyasasında daha önce destek olarak kullanılan aralık, bu ayda da görüldüğü gibi direnç görevi görüyor. Birçok insanın piyasadan çıkış hedefi olarak belirlediği 32 bin dolar ila 33 bin dolar civarındaki üst banda doğru bile çıkmadık. İnsanlar beklentilerini çok yüksek tutma eğiliminde, hedeflerini sürekli değiştiriyorlar ve sonunda kar edemeyip terste kalıyorlar.

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