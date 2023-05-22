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Kripto para yatırımcılarının analizlerini yakından takip ettiği Nicholas Merten, en büyük kripto paranın yılın en düşük seviyelerinden oldukça uzakta olmasına rağmen Bitcoin’de (BTC) oldukça düşük fiyat seviyelerinin görülmesini bekliyor.

Eylül Ayına Kadar Bitcoin’de 12 Bin Doların Görülmesini Bekliyor

Nicholas Merten, son strateji oturumunda Bitcoin‘in önümüzdeki aylarda bir devamlı düşüş trendi için hazır göründüğünü söyledi ve Eylül ayına kadar BTC için yaklaşık 12 bin dolara varan hızlı bir düşüş öngördüğü bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

Bitcoin fiyatının temel momentum göstergemizde haftalık zaman diliminde bir dönüş alacağımız kısa bir süre için ayarlanabileceği dönüm noktasına çok yaklaşıyoruz.

Bitcoin’in Teknoloji Hisseleri İle Olan Korelasyondaki Kırılmaya Vurgu

Merten ayrıca geçmiş Bitcoin’in geçmişte sürekli olarak teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon göstermesine rağmen, en büyük kripto paranın artık geride kalmaya başladığına dikkat çekti. Kripto para analistine göre, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji hisseleri yükselirken BTC fiyatı düşüyor: