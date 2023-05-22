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Kripto para yatırım fonlarından bir önceki haftada olduğu gibi geçtiğimiz haftada da para çıkışı oldu. CoinShares‘in sağladığı verilere göre geçen hafta boyunca kripto para yatırım ürünlerinden toplam 32 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Bitcoin Fonlarından 33 Milyon Dolarlık Çıkış

Avrupa’nın en büyük dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares’in yayımladığı haftalık bültene göre kripto para yatırım fonları için geçen haftaya ait rakamlar bundan önceki 4 hafta boyunca olduğu gibi yine negatif. Geçen haftada kripto para yatırım ürünlerinden net 32 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu çıkışla birlikte kripto para yatırım fonlarından son 5 haftada toplamda 232 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Geçen hafta Bitcoin (BTC) fonlarından 33 milyon dolarlık çıkış olurken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) fonlarından ise 1 milyon dolarlık çıkış görüldü. Son 4 haftadır olduğu gibi, 33 milyon dolarlık çıkışla geçen hafta da olumsuz yatırımcı duyarlılığının Bitcoin fonları üzerinde yoğunlaştığı görüldü. Short Bitcoin yatırım ürünlerinden hafta boyunca 1.3 milyon dolarlık küçük çıkışlar görülürken, long ve short Bitcoin yatırım ürünlerinden geçtiğimiz 5 hafta boyunca olan toplam çıkış 235 milyon dolara ulaştı.

Kripto para yatırım fonlarında haftalık hacim 900 milyon dolar olarak kaydedilirken, yıllık ortalamanın yüzde 40 altında kaldı. Güvenilir kripto para borsalarında kaydedilen toplam işlem hacmi ise 2020’nin sonundan bu yana en düşük seviyeye ulaşarak haftalık bazda 20 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En Çok Çıkış Almanya’da

Kripto para yatırım fonlarına olan giriş çıkışlara bölgesel olarak bakıldığında, çıkışların yüzde 73’ünü 24 milyon dolar ile Almanya’da oldu. ABD ve İsviçre sırasıyla 5 milyon dolar ve 3.3 milyon dolar ile Almanya’yı takip ederken, Brezilya’dan (1.3 milyon dolar) ve Kanada’dan (2.2 milyon dolar) küçük miktarlarda giriş olduğu görüldü.

Avalanche ve Litecoin Fonlarına Toplamda 1 Milyon Dolarlık Giriş Oldu

Bitcoin’in durumundan dolayı altcoin piyasasındaki belirsizlik günden güne artarken, geçen hafta hem Avalanche (AVAX) hem Litecoin (LTC) fonlarına giriş oldu. Avalanche fonlarına 0.7 milyon dolar, Litecoin fonlarına ise 0.3 milyon dolarlık giriş oldu.