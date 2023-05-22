Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!

Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!

Özet

  • Kripto para yatırım fonlarında üst üste 5. negatif hafta kaydedildi.
  • Kripto para fonlarından geçtiğimiz hafta net 32 milyon dolarlık çıkış oldu.
  • Geçtiğimiz 5 hafta boyunca Bitcoin fonlarından toplam çıkış 235 milyon dolara ulaştı.
14:27
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırım fonlarından bir önceki haftada olduğu gibi geçtiğimiz haftada da para çıkışı oldu. CoinShares‘in sağladığı verilere göre geçen hafta boyunca kripto para yatırım ürünlerinden toplam 32 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Bitcoin Fonlarından 33 Milyon Dolarlık Çıkış

Avrupa’nın en büyük dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares’in yayımladığı haftalık bültene göre kripto para yatırım fonları için geçen haftaya ait rakamlar bundan önceki 4 hafta boyunca olduğu gibi yine negatif. Geçen haftada kripto para yatırım ürünlerinden net 32 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu çıkışla birlikte kripto para yatırım fonlarından son 5 haftada toplamda 232 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Geçen hafta Bitcoin (BTC) fonlarından 33 milyon dolarlık çıkış olurken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) fonlarından ise 1 milyon dolarlık çıkış görüldü. Son 4 haftadır olduğu gibi, 33 milyon dolarlık çıkışla geçen hafta da olumsuz yatırımcı duyarlılığının Bitcoin fonları üzerinde yoğunlaştığı görüldü. Short Bitcoin yatırım ürünlerinden hafta boyunca 1.3 milyon dolarlık küçük çıkışlar görülürken, long ve short Bitcoin yatırım ürünlerinden geçtiğimiz 5 hafta boyunca olan toplam çıkış 235 milyon dolara ulaştı.

Kripto para yatırım fonlarında haftalık hacim 900 milyon dolar olarak kaydedilirken, yıllık ortalamanın yüzde 40 altında kaldı. Güvenilir kripto para borsalarında kaydedilen toplam işlem hacmi ise 2020’nin sonundan bu yana en düşük seviyeye ulaşarak haftalık bazda 20 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En Çok Çıkış Almanya’da

Kripto para yatırım fonlarına olan giriş çıkışlara bölgesel olarak bakıldığında, çıkışların yüzde 73’ünü 24 milyon dolar ile Almanya’da oldu. ABD ve İsviçre sırasıyla 5 milyon dolar ve 3.3 milyon dolar ile Almanya’yı takip ederken, Brezilya’dan (1.3 milyon dolar) ve Kanada’dan (2.2 milyon dolar) küçük miktarlarda giriş olduğu görüldü.

Avalanche ve Litecoin Fonlarına Toplamda 1 Milyon Dolarlık Giriş Oldu

Bitcoin’in durumundan dolayı altcoin piyasasındaki belirsizlik günden güne artarken, geçen hafta hem Avalanche (AVAX) hem Litecoin (LTC) fonlarına giriş oldu. Avalanche fonlarına 0.7 milyon dolar, Litecoin fonlarına ise 0.3 milyon dolarlık giriş oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (22 Mayıs 2023)
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!
Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
Milyonlarca Borsa Kullanıcısına Büyük Şok! Dev Kripto Para Borsası Kepenk İndirdi!
Milyonlarca Borsa Kullanıcısına Büyük Şok! Dev Kripto Para Borsası Kepenk İndirdi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023