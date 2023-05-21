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Kripto para ekosistemi bu hafta sonu hafif bir yükseliş yaşarken Litecoin (LTC) özellikle bu trendin içinde yer aldı. Proof-of-Work (PoW) blok zinciri protokolü 90 dolarlık önemli direnç fiyatını kırdı ve son 24 saat içinde %2,04’lük bir büyüme kaydettikten sonra tam 91.85 dolardan işlem görüyor.

Litecoin Halving Ne Zaman?

Litecoin’in mevcut fiyat hareketi, onu bugüne kadarki dönemde %14’lük bir büyüme kaydetmeye itti. Canlı ve işlevsel bir ekosisteme sahip lider bir altcoin olarak, şu anda fiyat artışını artıran olumlu duygu, yaklaşan yarılanma olayının beklentisinden kaynaklanıyor.

Bir PoW protokolü olan Litecoin de her 4 yılda bir yarılanarak Bitcoin ile benzerlik gösteriyor. Litecoin tarafından toplulukla paylaşılan yakın tarihli bir hatırlatmaya göre bir sonraki yarılanma olayı yaklaşık 74 gün içinde gerçekleşecek. Güncelleme Litecoin topluluğuna yabancı değil, çünkü bir süredir biriken bir beklenti bulnuyor.

Yarılanmanın tüm coşkusu fiyatlandırılıyor gibi görünüyor ve şimdi yatırımcılara olayın uzun vadeli fiyaat etkisinde iyimser kalmaları için kaldıraç sağlıyor olabilir.

Litecoin Yarılanmasının Temel Etkisi

Kripto para ekosisteminin hala büyük ölçüde ayı piyasasında olduğu bilindiğinden, her dijital para birimi hem kısa hem de uzun vadede gizli potansiyellerine enerji vermek için bir destek arayışında olabilir.

Kısa vadede Litecoin birçok açıdan fayda sağladı ve protokol, başlangıcından bu yana en iyi çalışma süresine sahip ağlardan biri olmaya devam ettiğini yeniden yineledi. Litecoin bir ödeme token’ı olarak hizmet vermekte ve artan benimsenmesiyle, diğer önde gelen protokollere kıyasla herhangi bir sıkıntı veya kesinti yaşamamış durumda.

Litecoin ayrıca, Bitcoin ağının şu anda daha popüler hale geldiği benzer faydayı sergilemek için LTC-20 standartlarını da memnuniyetle hizmet vermeye devam ediyor.

Tüm bu faktörler LTC’nin gelecekteki performans görünümünü artırmaya katkıda bulunurken, yaklaşan yarılanma, protokole bir kıtlık unsuru getireceği için açık ara en önemli olanı olabilir. Bu kıtlık, fiyat artışı için yüksek bir avantaja sahiplik yaratıyor ve kripto para yatırımcıları, kripto parada uzun süre devam etmek için bu potansiyele güvenmekte.