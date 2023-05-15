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HDR Ulaştırma İş Geliştirme Müdürü Jeff Rhoda’nın moderatörlüğünde Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ile Saint Paul, Minnesota’da bir soru cevap etkinliğine katıldı.

Fed Başkanı Soruları Yanıtladı

Katıldığı etkinlik sorusunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Kashkari önemli ekonomi konusunda önemli noktalara dikkat çekti.

İlk olarak İş gücü piyasasının 9 ay önceki kadar şişkin olmadığını belirten Kashkari, genel olarak güçlü bir görüntünün olduğunu belirtti. Bunun ardından herkesin merak konusu olan enflasyon hakkında açıklama yapan yetkili “Enflasyon çok çok yüksek, ancak düşmeye başladı” şeklinde bir açıklama yaptı. İş gücü piyasasına da değinen Kashkari hala sıcak olduğunu ve buna bağlı olarak da enflasyon hedefine ulaşmadan önce gidilecek uzun yolun bulunduğunu belirtti ve ekledi:

Fed’in yapacak çok işi var.

Kashkari’den Kripto Paraları İlgilendiren Cevap

CBDC hakkında gelen bir soruya ise cevabını sakınmadan veren Kashkari Central bank digital currency (CBDC) hakkında net bir açıklama yaptı. Açıklama ise şu şekilde oldu:

CBDC’ye derin bir şüpheyle yaklaşılıyor, ancak açık fikirli olmaya devam edilecek.

Uzun zamandır kripto paraların menkul kıymet oluşu konusunda SEC ile karşı karşıya olan ve tüm kripto para dünyasını yakından ilgilendiren XRP konusunda sözünü sakınmayan CBDC hakkında bir Fed başkanından gelen bu yorum kafalarda soru işareti yaratabilir.

Durumun hangi noktaya gideceği ise zamanla ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. CBDC’nin bu konu hakkında ne gibi bir açıklama yapacağı ise Twitter’da şimdiden merak konusu haline geldi. Tüm bu açıklamalar yapılırken Bitcoin’de de küçük bir hareket görüldü.

Açıklamanın yapıldığı sıralarda Bitcoin’de 200 dolarlık anlık bir düşüş yaşanmış olsa da fiyat tekrar toparlandı ve 27.500 dolar seviyesine geri döndü. Fiyatın 28.000 dolar seviyesini geçip geçemeyeceği ise merak edilmeye devam ediyor.