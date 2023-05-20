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Son dönemlerde Ripple-SEC davasındaki yeni gelişmeler, XRP‘nin yeniden hareketlenmesine neden oldu. Hafta başından bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %8’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,46 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. XRP, kaydettiği bu son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Ripple-SEC Davasında Yeni Gelişmeler

Ripple-SEC davasında son dönemlerde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Davanın seyri ve son dönemlerde yaşanan bu gelişmeler, XRP’nin yeniden hareketlenmesine neden oldu. Dün de söz konusu Ripple-SEC davasında yine önemli bir gelişme yaşandı ve Ripple ile SEC bu bağlamda ortak hareket etti.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Ripple ile SEC, Hinman belgelerini ve talep edilen diğer evrakları dosyalamak için ortaklaşa olarak bir haftalık uzatma talep etti. Dosyalama için yeni talep edilen tarih 13 Haziran 2023 oldu. Yargıç Torres, sürenin 13 Haziran’a uzatılması talebini kabul etti.

XRP’de Son Durum

Son günlerde kaydettiği değer kayıplarının yanı sıra son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de net bir yükseliş kaydedemeyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Ancak XRP, kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin aksine hafta başından bu yana yeniden yükselişe geçti ve piyasadan pozitif ayrıştı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %8’in üzerinde bir değer artışı kaydeden XRP, 0,42 dolar fiyat seviyelerinden 0,46 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. XRP, kaydettiği bu yükselişlerin ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.