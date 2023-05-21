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Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan yazı hazırlandığı sırada Shiba 0,00000869 dolardan alıcı buluyor. Popüler meme coin 2021 ve 2022 yılındaki heyecanını arıyor ancak alternatiflerin artması ondaki coşkuyu ciddi anlamda söndürdü. Peki sırada ne var? Yatırımcıları neler bekliyor?

Shiba Coin Yorumları

Shiba Inu‘nun düşük hacmi, meme coinin net bir piyasa eğilimi oluşturma yeteneğini engelledi. SHIB, 6 Mayıs’tan bu yana 0,00000980 dolarlık direnç bölgesinin altında bulunuyor. Kripto para piyasalarındaki kümülatif hacim 17,3 milyar dolara gerilediğini düşünürken Shiba Coin hacimsizliği pek de anormal değil. En büyük ikinci meme coin büyük coşku yaşadığı günlerde tek başına 5-6 milyar doların üstünde hacim görüyordu.

Bitcoin fiyatının 26.000 ile 27.000 dolar arasındaki kararsızlığı devam ettiği sürece SHIB fiyat hareketinde daha fazla kararsızlık görebilir. En büyük kripto para biriminin borç tavanı sorunu önümüzdeki hafta çözüldüğünde yönünü yeniden yukarı çevirmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede devam eden olumsuzluk daha derin bir dip oluşumuna da neden olabilir.

Shiba Coin Geleceği

Mart ve Nisan aylarındaki büyük fiyat düşüşü SHIBA Coin fiyatının 2023 kazançlarının neredeyse tamamını sildiğini gördü. Ayılar, Şubat ayı başındaki 0,00001550 dolarlık zirveden 0,00000869 dolarlık mevcut seviyeye kadar ciddi bir geri çekilmeyi tetikledi. Grafik üzerindeki göstergeler kararsızlığı teyit ediyor. AO sıfır işaretinin altında kalmasına rağmen bir dizi yeşil çubuk yayınladı. Göreceli Güç Göstergesi (RSI) aşırı satım bölgesinden çıktı, ancak hala nötr 50’nin altındaydı.

Satıcılar, fiyatları 0,00000807 dolarlık destek bölgesine çekmek için çabalayacak. Yükseliş için temel ihtiyaç hacimlerin artması ve bu olursa 0,00000980 dolar makul bir hedef olabilir. Kümülatif hacmin 12 ayın dibinde olduğunu düşünürken eğer çok ciddi bir olumsuzluk olmazsa ilginin yeniden toparlandığını görmeliyiz. Mevcut hacim 2022 Aralık seviyesinin de altına indiği için yatırımcılar artık bir dipten dönüş bekliyor. Aralık ayında hacimler bugün olduğundan daha iyi seviyede olmasına rağmen önceki 12 ayın dibindeydi ve sonraki ay yükseliş başladı. Peki yine aynısı olacak mı? Buna ancak zaman gösterecek.