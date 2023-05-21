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Neredeyse yarısı bitti ve 2023 yılı başladığı hızda devam etmiyor. Kripto paralar düşüyor. Fakat uzun vadeli hedefleri için burada olanların bakış açısı çok daha farklı. Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 etkinliği sırasında Fedi’nin CEO’su önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin (BTC) 2023 Tahmini

20 Mayıs’ta Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 etkinliği sırasında, merkezi borsalara erişimi olmayan ya da güvenmeyenler için alternatif bir çözüm sunan bir Bitcoin topluluğu saklama protokolü olan Fedi’nin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu. Obi Nwosu Bitcoin’in “en hızlı, en ucuz, en kolay, en merkezi olmayan ve en güvenli” ekosisteme sahip olduğunu söyledi ve insanların artık bunu inkar etmekte daha da zorlandığının altını çizdi.

Bu durumun yılsonuna kadar daha da belirgin hale geleceğini söyleyen Obi, 2023 sonuna kadar Bitcoin’in yatırımcılar üzerindeki hakimiyetinin artmasını bekliyor.

En İyi Kripto Para

Obi Nwosu bu alanda çalışıyor ve onun için en iyi kripto para Bitcoin. Nwosu, amacın işlevsellik geliştirmek, merkezi olmayan bir sosyal medya ağı kurmak ya da yerel toplulukları güçlendirmek olup olmadığına bakılmaksızın, Bitcoin’in en verimli ve güvenli çözüm olduğunun “giderek daha açık” hale geldiğini söyledi. Bununla birlikte, Bitcoin’e ek olarak diğer kripto para birimleri için de yer olduğuna inanıyor.

“Demek istediğim hala plak çalarlar ve viniller var… Hala kasetleri ve lazer diskleri seven insanlar var.”

Ona göre Bitcoin’in yavaş gelişiyor olmasıyla ilgili yanlış bir kanaat var. Nwosu mükemmelliğe öncelik veriliyor olmasının hatalarla boğuşmaktan, bir şeyi tekrar tekrar yapmaktan daha iyi olduğuna inanıyor. Kripto para biriminin soyut doğası nedeniyle “silahlar veya füzeler” gibi fiziksel güçlerle mücadele edilemeyeceğini açıkladı. Ona göre füzelerden tehlikeli olan şey yanlış bilgilendirme ve bazen uygunsuz veya aşırı düzenlemelerdi.

Obi gelecekte fikir özgürlüğüne saygı duymayan ülkelerin kripto paraları çok sıkı biçimde düzenleyeceğini düşünüyor. Şimdilik IMF gibi otoritelerin kriptodan uzaklaşmayı tavsiye ediyor olması hakkında bir şey söylemedi.