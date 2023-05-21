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Yapay zeka heyecanı 2023 yılında arttı ve OpenAI tarafından geliştirilen Chat GPT bunu ateşleyen en büyük hareketti. Kripto para yatırımcıları için bu alan daha çok yapay zeka altcoinlerinden ibaret fakat gelecekte çok daha fazlasını göreceğiz. Binance araştırması da tam olarak buna ışık tutuyor.

Yapay Zeka ve Kripto

Yapay zeka son zamanlarda OpenAI’nin ChatGPT’si gibi büyük dil modelleri (LLM’ler) ile popülerlik kazanmış olsa da yıllardır bu alanda çalışmalar sürüyor. Buna rağmen henüz çok erken bir dönemdeyiz yapay zekanın potansiyelinin belirgin biçimde ortaya çıkması için yürünecek çok fazla yol var. Özellikle blockchain ve yapay zekanın birleştiği çözümler gelecekte bu alandaki yeniliği bambaşka noktalara taşıyabilir.

Genel olarak, kriptodaki yapay zeka ekosistemi iki bölüme ayrılabilir: akıllı defterler ve yapay zeka destekli hizmetler. Bu bağlamda akıllı defterler, görevleri otomatikleştirmek ve blockchainde takip etmek için yapay zekayı kullanan ağlardır. Bunların yanı sıra, kullanıcılara çeşitli yardımcı programlar sağlamak için back-end tarafında yapay zeka kullanan ürünler olan hizmetler de var.

Yapay Zekanın Faydaları

Kripto paralar özelinde yapay zekanın bugün en büyük faydası verimliliktir. AI, görevlerin ve karar alma süreçlerinin otomatikleştirilmesine yardımcı olarak verimliliği ve üretkenliği artırabilir. Aynı zamanda yapay zeka doğruluğu artırmak için ek bir kontrol görevi görerek büyük veri analitiğine yardımcı olabilir. Büyük miktarda veriyi analiz etmek genellikle zaman alır ancak AI bunu da kolaylaştırıyor.

Risk yönetim süreçleri AI yardımıyla bu da mükemmelleştirilebilir. Akıllı sözleşme denetimlerini tamamlamaktan risk izleme süreçlerini otomatikleştirmeye kadar çeşitli konularda yapay zekadan destek alınabilir.

Yapay Zekanın Zorlukları

Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Yeni teknolojiler bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Sınırlı benimseme bunların başında geliyor. Yapay zeka odaklı kripto uygulamaları ilgi görse de küçük bir grup bilgili kullanıcı arasında. Anlaşılır bir şekilde, bu nispeten genç bir alan, ancak daha gerçek kullanım durumlarını teşvik etmek, benimsemenin artması için hayati önem taşıyacaktır.

Bu alanda çok sayıda proje aktif olarak gelişiyor ve yapay zekayı entegre etmek istiyor olsa da, çoğu hala kavram kanıtı aşamasındadır. Kullanılabilir ürünler, bu alanda benimsenmeyi ve büyümeyi artırmanın anahtarıdır.

Gizlilik ise diğer büyük sorundur. Yapay zeka büyük miktarda veriyi işleyerek sonuçlar üretir ve verilerin nasıl kullanıldığı ve güvence altına alındığı söz konusu olduğunda gizlilik kritik önem taşımaktadır.

Son olarak teknik zorluklar var. Yapay zeka ile kriptoyu, blockchain teknolojisini entegre etmek teknik açıdan zorlayıcı olabilir ve proje ekiplerinin her iki alanda da uzmanlığa sahip olmasını gerektirir. Ortak standartların geliştirilmesi ve bu alanlarda sürekli araştırma yapılması, inovasyonun teşvik edilmesine yardımcı olacaktır.

Yapay Zeka ve Kripto Kullanım Örneği

Kriptonun en aktif alanlarından biri DeFi ve alan siber saldırganların da gözdesi. Her yıl çok sayıda DeFi platformu hackleniyor ve likidite havuzları boşaltılıyor. Bunların çoğu akıllı sözleşmelerdeki basit teknik hatalardan kaynaklanıyor. Gerekli penetrasyon testlerini yaptırmayan ekipler veya her yeni kod güncellemesinde bunu tekrar ettirmeyenler kullanıcılarını mağdur ediyor. Peki bunu neden yapmıyorlar? Elbette maliyetten dolayı.

Akıllı sözleşmelerin kodlarını inceleyip zafiyet raporlayan, bu açıkları yamayan uzmanların ücretleri oldukça fazla. Güvenlik denetim şirketi Certik yapay zekanın bu alanda ne yapabileceğini görmek istedi. ChatGPT, doğal dil girdilerine insan benzeri yanıtlar üretmek için tasarlanmıştır ve görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilir. Geliştiriciler, özellikle akıllı sözleşme kodunu iyileştirmek için kullanılıp kullanılamayacağını anlamak için bu deneyi yaptı.

CertiK, ChatGPT tarafından yapılan denetimleri bir insan denetçi tarafından yapılanlarla karşılaştırdı. ChatGPT’nin birkaç yaygın güvenlik açığını doğru bir şekilde belirttiğini, ancak daha karmaşık konularda sorun yaşadığını tespit ettiler.

Bicasso

Binance yakın zamanda yapay zeka destekli NFT oluşturma aracını duyurdu. Metin veya görüntü girerek BNB Chain üzerinde oluşturulan görsel NFT olarak basılabiliyor. Bicasso gibi bir yapay zeka görüntü üreticisi, birçok veri noktasını analiz ederek, veri kümesindekilere benzer stillere veya öğelere sahip orijinal ve benzersiz görüntüler oluşturabilir. Böyle bir teknoloji, oyunlar ve filmler için büyük ölçekte gerçekçi görüntüler oluşturma potansiyeline sahip.

Bicasso aslında çoğumuzun kullandığı Midjourney tarzı görsel oluşturucuların NFT basma yeteneğine sahip versiyonu gibidir.

Web3, Yapay Zeka ve Gelecek

Bu konuya daha önce de değinmiştik. Yapay zekanın kripto üzerindeki etkisi, yapay zeka araçları ürettiği için token fiyatını artıran projelerden daha fazlası olacak. Web3 karşıtları veya onu gerçekçi görmeyenlerin en güçlü argümanı inşa noktasındaki zorluktur. Örneğin Metaverse için dar haritalar yerine çok daha geniş dünyaların inşa edilmesi gerek. Peki grafikerler binlerce yeni sanal dünyayı, haritayı kaç yüz yılda tasarlayacak?

Yapay zeka tam da bu noktada devreye giriyor. Midjourney gibi araçların yaptığı şeyin çok daha ilerisini düşünün size özel bir dünyayı çok kısa sürede inşa eden ve sürekli olarak gelişen haritalar. Bu haritalarda gerçekleşen olayların yapay zeka ile benzersiz hale getirilmesi.

Uygulamalara dönelim, mevcut web2 uygulamalarının yapay zeka desteğiyle Web3 dönüşümü de çok daha kolaylaşabilir.

En özet şekilde ifade etmek gerekirse yapay zeka 1 geliştiricinin 1000 geliştirici kadar üretken hale gelmesini sağladığı için Web3 karşıtlarının inşa etme noktasındaki eleştirileri giderilebilir.

NFT, DAO, DeFi, Metaverse, akıllı sözleşmeler hepsi hayatımıza girdikçe tıpkı yapay zeka gibi dünyayı değiştirecek “yeni şey” olarak görüldü. Fakat yapay zeka için bir fark var. Onun sağladığı imkanlar tüm bu alanların dünyayı değiştirme gücünü ortaya çıkarabilir.

Örneğin DAO’lar için güvene ihtiyaç duymayan yapılan diyorduk. Bugün Tornado tarafında yapılan bir oylamada seçmenler manipüle edildi ve sözleşme hacklendi. Peki yapay zekanın tüm yönetişim önerilerini incelediği DAO’nun kuruluş amacına uygun olmayanları elediği ve riskleri minimize ettiği bir dünyada DAO’lar daha da mükemmel hale gelmez mi? Kod kanunsa bunun bekçisi de evvelce belirlenen kuralların dışına çıkamayacak bir AI olamaz mı?

Her alanda DAO’dakine benzer örnekler verilebilir. Bugün tam olarak internetin ilk günlerinde gibiyiz ve gelecekte göreceklerimiz bugün çok az şeyi kavrayabildiğimizi bize gösterecek.