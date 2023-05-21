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  •   Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!

Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!

Özet

  • Kripto para borsalarındaki hacim son 12 ayın en düşük seviyesinde.
  • Mayıs ayı Aralık 2022'den de zor geçiyor.
  • Tone Vays bu yıl 60.000 dolara doğru yükseliş bekliyor.
17:00
21 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yine sıkıcı bir Pazar günü yaşıyor ve fiyat yazı hazırlandığı sırada 27.000 dolarda bulunuyor. Hacimler ayı piyasalarının en düşük seviyelerine geriledi. Kripto paralarda 24 saatlik kümülatif işlem hacmi 17,3 milyar dolara kadar geriledi. Peki piyasa uzmanları orta ve uzun vadede neler bekliyor? Ünlü uzmanın 2023 ve 2025 hedefleri neler?

Kripto Paralarda Devasa Düşüş

Hacim konusunda kripto paralar son 2 aydır ciddi kan kaybediyor. Aşağıdaki grafikten de göreceğiniz üzere borsalardaki hacim Nisan ayı itibariyle düşmeye başladı. Eğer Mayıs ayı da ortalama bu şekilde tamamlanırsa kripto para borsalarındaki kümülatif hacim son 12 ayın en düşük seviyeni görmüş olacak.

Geçen 21 günde borsalardaki toplam hacim 301 milyar dolar oldu. Günlüğü ortalama aldığımızda aylık 330 milyar dolar seviyesinde toplam hacme ulaşılacak. Mart ayındaki 984 milyar dolarlık hacme göre bu oldukça düşük bir rakam. Üstelik Kasım iflaslarının ardından Aralık ayında bile piyasalar 468 milyar dolar hacim oluşturmuştu. 2022 Mayıs ayında ise total aylık hacim tam 1,4 trilyon dolardı. Yani özetle ayı piyasalarının en zorlu günleri aslında 2023 yükselişinin duraklamasıyla başlamış gibi görünüyor.

2023 ve 2025 Bitcoin Hedefleri

Peki uzmanlar ne düşünüyor? Hacmin bu denli azalmış olması aslında bir dip göstergesi ve Tone Vays yatırımcılarına son piyasa güncellemesinde umut verdi. Ona göre Bitcoin’in mevcut konsolidasyonunun BTC‘nin muhtemelen genişletilmiş bir boğa piyasasına giden bir yol izlediğinin bir işareti. Vays, Bitcoin’in bu yıl 60.000 dolara kadar parabolik bir ralliye tanık olabileceğini ve 2025’te 200.000 dolara çıkabileceğini söyledi.

Vays’e göre Bitcoin şu anda kripto kralını 300.000 dolara kadar yükseltebilecek uzun süreli bir boğa piyasasından geçmek istediğini açıkça gösteriyor.

“Konsolide olmaya devam ediyoruz. Sinir bozucu olmaya devam ediyor. Ben bir Bitcoin kullanıcısıyım ve Bitcoin’in mor yolu seçtiği çok ama çok açık. Bitcoin için iki yolum var. Biri daha düşük bir tepe noktası (200.000 dolar) ile biraz daha yükseliş, diğeri ise zaman içinde biraz daha aşağıda daha yüksek bir tepe noktası (300.000 dolar) ile biraz daha düşüş.”

BTC’ye ilişkin yakın vadeli görüşüne gelince, Vays daha önce Bitcoin’in halving’e bir yıldan az bir süre kalması nedeniyle muhtemelen 34.000 dolara ulaşacağını söylemişti. Yıl sonu hedefi ise yukarıda belirtildiği gibi 60.000 dolardır.

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