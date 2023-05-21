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Bitcoin fiyatı bugün yeniden 27.000 doları aştı ancak yerini sağlamlaştırabilmiş değil. Diğer taraftan altcoinler toparlanıyor. Bitcoin eğer izin verirse altcoinler geriledikleri taban desteklerinden hızlı ralliler görebilir. Peki BTC izin verecek mi? Bunun için 5 farklı uzmanın görüşlerine göz atmak faydalı olabilir.

Bitcoin Ne Olacak?

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın politika ve enflasyon görünümü hakkında yeni yorumlarda bulunmasının ardından fiyatta bu hafta kısa yükselişler gördük. Gerekli olması halinde değişim için kapıyı açık bırakırken, Powell’ın dili risk varlıklarına net sinyaller sunmadı. Bunun üzerine, The Kobeissi Letter, ileride “tonlarca belirsizlik” olacağı uyarısında bulundu.

Bitcoin fiyatını belirsizliğe ne daha çok negatifliğe iten şey aslında ABD borç tavanı tartışmalarıydı. Onun bu hafta çözülmesi bekleniyor ve muhtemelen bugün yeni açıklamalar geldiğini göreceğiz. Eğer buradaki sorun beklendiği gibi aşılırsa piyasalar Fed’in “artırım olmayabilir” açıklamalarını daha iyi fiyatlama imkanı bulacaktır.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Borsalardaki havayı değerlendiren popüler kripto yorumcusu Skew, yeni bir dalgalanmanın yalnızca bir zaman meselesi olduğunu savundu. Son piyasa analizinde “Daha önce de paylaştığım gibi, perp ve spot piyasa arasındaki fark giderek artıyor” diye özetledi.

“Cuma sonrası FED konuşmacıları arasında çok sıkı likit olmayan bir aralık var. Piyasanın önümüzdeki hafta başında hem spot hem de perp piyasasının bir trend oluşturmaya zorlanacağı bir EQ bulmasını bekliyorum.”

Diğer kripto para analisti Crypto Tony ise piyasalarda yatay seyrin devam edeceğini düşünüyor. Dördüncü uzman IncomeSharks daha derin bir düzeltmenin beklendiğini ancak bunun bir hafta daha gerçekleşmeyeceği uyarısında bulundu.

“Büyük satıştan önce bir hafta daha düşüş bekliyoruz”.

Stockmoney Lizards da aynı fikirdeydi ve son haftalarda tartışılan formasyona dikkat çekerek bir çöküş yaşanacağını öngördü.

Ona göre fiyat 24.500 dolara doğru hızlı bir düşüş yaşayacak. Birçok uzman bu bölgeye dikkat çekti ve kısa vadeli yatırımcıların zarara gireceği tepki alımı noktası olarak burayı tanımladı. Fakat Bitcoin 27.600 dolar üstünde kapanışlar yapmaya başlarsa tüm düşüş beklentileri tersine dönebilir bu senaryoda analistlerin hedefi 28.000 ve 30.000 dolar aralığıdır.