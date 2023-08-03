Pozitif haber akışının sürekli devam etmesiyle meme kültüründen esinlenen kripto para birimi Shiba Inu’nun (SHIB) 28 milyon doların üzerinde değere sahip 3,3 trilyon token’ı temmuz ayında merkezi kripto para borsalarından çekildi. Bu önemli geri çekilme, analistlerin mevcut arzdaki azalmanın kripto para biriminin piyasa dinamiklerini potansiyel olarak etkileyebileceğine inanmalarına yol açtı.

Borsalardaki Dolaşım Hızla Azalıyor

Tanınmış kripto analist uzmanı Ali Martinez, geçen ay kripto para birimi ticaret platformlarına ait cüzdanlardan 3,3 trilyon SHIB tokeninin çekildiğini gösteren blockchain verilerini açıkladı. Kripto analiz firması Santiment’in verileri de bu eğilimi doğruladı ve borsalarda dolaşımda olan Shiba Inu tokenlerinin sayısı haziran sonunda yaklaşık 87 trilyondan temmuz sonunda yaklaşık 83,39 trilyona düştü.

19 Temmuz, iki trilyon SHIB tokeninin borsalardan çekildiği önemli bir gün oldu. İlginç bir şekilde bu olay kripto para platformu Voyager’ın aynı ay içinde milyarlarca Shiba Inu token satmasıyla aynı zamana denk geldi.

Borsalardan bu tür çıkışlar, alım satım için mevcut arzda bir azalmaya işaret ettiği ve talep artarsa potansiyel olarak fiyat artışlarına yol açtığı için genellikle kripto para sektörü içerisinde olumlu olarak değerlendirilir.

Yakılan Token’lar ve Shibarium

SHIB’nin arkasındaki geliştiriciler, olumlu havayı daha da güçlendirmek için kısa süre önce Shibarium köprüsünün beta sürümünü başlattı. Merakla beklenen bu test aşaması, kullanıcıların varlıklarını Ethereum ağından Shibarium’a taşımalarına olanak tanıyor. Layer-2 ölçeklendirme çözümü, token arzını azaltmayı ve bir token yakma mekanizması aracılığıyla token’ları dolaşımdan kaldırarak kripto para biriminin fiyatını artırmayı amaçlıyor. Bu “yakılan” token’lar, yalnızca token alabilen cüzdanlara gönderilir, cüzdandan gönderilemez ve bu sayede etkili bir şekilde kilitlenir.

Shibarium’un yerel test ağı Puppynet de bu ayın başlarında tahmini 17 milyon cüzdandan 30 milyondan fazla işlem kaydederek önemli kilometre taşlarına ulaştı. Bu başarı, ağın önümüzdeki aylarda planlanan daha geniş bir sürüm için istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.