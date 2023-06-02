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Hong Kong cephesinden bu ay kripto para yatırımcıları çok daha fazlasını bekliyordu ancak beklenen olmadı. Bu da kriptodaki aşırı iyimserliğin getirdiği kronik bir soruna dönüştü. Yatırımcılar 1 yıl aşan ayı piyasalarının ardından birçok gelişmeyi olduğundan daha pozitif görme eğiliminde oluyor. Peki son durum ne?

Hong Kong Kripto Lisansı

Huobi danışmanı ve Tron‘un kurucusu Justin Sun bugün yaptığı açıklamalarda kripto borsası Huobi’nin yıl sonuna kadar Hong Kong’da bir kripto trade lisansı alabileceğini söyledi. Huobi borsası geçen hafta sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olmak için başvuruda bulunmuştu ancak Hong Kong onay süreci beklediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor.

Sun’a göre önümüzdeki 6-12 ay için bu başvuru neticelenecek. Daha da önemlisi bu süreci diğer kripto borsaları da yaşıyor. Yani bölgede bireysel yatırımcıların yoğun biçimde kripto trade edeceği ortamın oluşması en az 6 ay sürecek gibi görünüyor. Bu da Hong Kong kripto kurallarının beklendiği kadar muhteşeme bir şey olmadığını, etkilerini görmemizin zaman alacağını gösteriyor.

Bitcoin Boğası Ne Zaman?

Borsa kısa süre önce, şehrin bu yaz en kısa sürede bir sanal varlık merkezi haline gelmek istediğini söylemesinin ardından Huobi Hong Kong’u başlatma umuduyla merkezini Singapur’dan Hong Kong‘a taşıdı. Asya merkezli başka kripto borsalarının benzer bir lisans için başvuruda bulunup bulunmadığı bilinmemekle birlikte Sun, OKX, Gate.io, Bitget ve ByBit de dahil olmak üzere beş ila altı oyuncunun daha bu hamleyi yapabileceğini söyledi.

Bu bize tek bir şey anlatıyor. 2024 yılı ortasına kadar Hong Kong cephesinde büyük bir hareket beklememeliyiz. 2024 ilk çeyrek sonu ve ortası birçok açıdan yeni kripto boğası için makul bir dönem gibi görünüyor.

Bitcoin halving

Yaklaşan ABD seçimlerinden dolayı daha fazla adayın kripto açıklamaları

Fed’in faiz indirimlerine başlaması

Kripto regülasyonlarının küresel ölçekte olgunlaşması

Kurumsal yatırımcıların risk piyasalarına girme iştahının artacak olması

Tüm bunlar önümüzdeki yılın bu döneminde kripto paraların hızlı bir yükseliş yaşayabileceğini gösteriyor. Fakat şimdilik sığ likiditenin de etkisiyle cılız hareketler görmeye devam edebiliriz.