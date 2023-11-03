  Jüri Kararı Bu Altcoin’i Vurdu! Fiyatı Sert Düştü!

FTX Token (FTT), yıl içindeki kayıplarını bir kez daha genişleterek sert şekilde düştü. CoinMarketCap’in verilerine göre FTT son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 1,18 dolara geriledi. Aynı zaman diliminde altcoin’in işlem hacmi yüzde 29 düştü ve sadece 22 milyon dolarlık hacim gördü.

FTX Token’in Düşüşü

FTT’yi çevreleyen yatırımcı duyarlılığındaki düşüş, geçen yıl Kasım ayında kripto para borsası FTX‘in çökmesi ve iflas başvurusunda bulunmasıyla başladı. 9 Eylül 2021 tarihinde 85,02 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto para borsasının hizmet token’i 0,77 dolara kadar düştü. Bugün yaşanan düşüş altcoin’in fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 98,56 altına itti

Son düşüşe katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri iflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Manhattan Federal Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada jüri tarafından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan suçlu bulunması oldu.

Jürinin kararı, aralarında Bankman-Fried eski iş ortaklarının bulunduğu tanıkların FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu ve Bankman-Fried’ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla aleyhinde ifade verdiği haftalar süren duruşmanın ardından geldi.

FTT İçin Sırada Ne Var?

Jürinin 7 suçtan suçlu bulması davanın bundan sonraki seyri ne olursa olsun Bankman-Fried’ın hapis cezasına çarptırılacağının artık kesinleştiğini gösteriyor. Bankman-Fried’ın ardından göreve gelen John Ray III liderliğindeki yeni yöntemin kripto para borsasını yeniden açmayı düşünüyor olmaları FTT’nin ayağa kalkmasını sağlayabilir.

Kripto para borsasının iflas etmesinin ardından parası içeride kalan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için 7 milyar dolardan fazla varlık kurtarıldı. Bu geri kazanım, Eylül ayında iflas mahkemesinin kripto para borsasının yönetimine bazı varlıklar için satış yapma hakkı verilmesiyle desteklendi. Geri ödemelerin planlandığı gibi tamamlanması FTX’in yeniden açılması ve FTT’nin toparlanmasını sağlayabilir.