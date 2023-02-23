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Milyonluk Kripto Para Analistinden Güncel Bitcoin (BTC) Uyarısı!

Kripto paraların geleceğine dair beklentiler neler? Milyonluk analist kısa vadede piyasalarda neler bekliyor?
17:00
23 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 25.000 dolar testlerinden sonuç alamadı ve 24.000 dolar seviyesini de kaybetti. Peki bundan sonra ne olacak? Fiyat sık sık 24.000 dolar bölgesine çıkıp inmeye başladı ancak önümüzdeki Cuma gününden sonra 14 Mart tarihine kadar makro ekonomik cephede çok büyük gelişmeler yok. Öte yandan 50bp faiz artışı ihtimalinin yüksek sesle dillendirilmesi yatırımcıları endişelendiriyor.

Kripto Para Uzman Yorumu

On-chain uzmanı Willy Woo yakın gelecekte Bitcoin cephesinde bir sıkışma bekliyor. Birçok metrik artık Bitcoin fiyatının toparlanmasına devam etmesi gerektiğini söylüyor. Tüm verilerin aynı anda yükselişe geçmesi imkansız olsa da bu öncü sinyaller kripto paralar için devam eden bir ralliye işaret ediyor olabilir.

“Temel Güç Göstergesi artık aşırı ısınmış değil ve yükselmeye başlıyor. Eğer fiyat 25.000 doların üzerine çıkarsa, kısa süreli bir sıkışma yaşayabiliriz.”

Short pozisyon sıkıştırması, bir varlığı açığa satan çok sayıda yatırımcının beklenmedik bir fiyat artışına tepki olarak zararlarını azaltmaya karar vermesiyle gerçekleşir. Woo, geçmiş döngülerin zamanlamasına ilişkin analizine dayanarak Bitcoin‘in muhtemelen “döngünün yeniden birikim aşamasına girdiğini” belirtiyor.

Kripto Paraların Geleceği

Woo kısa vadede 25.000 doların üzerine hareketin ralliyi hızlandıracağını söylüyor. Bitcoin şimdilik 24.000 dolar seviyesine yakın olduğu için bu imkansız görünmüyor. Öte yandan Ocak ve Şubattaki hızlı yükselişlerin şişirdiği RSI bu devam eden düzeltmede normalleşiyor. Yani seri devam edecekse ani devam eden yükselişler görebiliriz.

Willy Woo resesyon endişeleriyle alakalı şunları söyledi;

“Makro ekonomi konusunda uzman değilim, ancak makro likidite yükselişte gibi görünüyor. BTC hala bununla bağlantılı. Şu anda bir tırmanış ve durgunluk başlarsa ölü bir kedi bekliyoruz. Ayrıca, gelecekteki döngülerde bir ayrışma olabileceğini düşünüyorum.”

Çin ve Japonya merkez bankaları bir süredir genişlemeye devam ediyor. Hong Kong ise Çin’in kripto paraları kucaklayan elleri olmaya karar verdi. Fed faizlerde tavana yaklaştı ve tüm bu parçaları birleştirdiğimizde kripto paraların yılın kalanı için daha yüksek zirveler yapması gerekiyor. En azından 2022 yılında yaşanan şeylerin büyük ölçüde tam tersi olduğu için fiyatlar bunu yansıtmalı.

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