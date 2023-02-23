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Popüler Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Yükseliş Devam Edecek mi?

Google Cloud işbirliğinin duyurulmasının ardından yükseliş yönlü bir ivme yakalayan popüler altcoin, 1,40 dolar fiyat seviyelerini aştı.
16:40
23 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

XTZ, Google Cloud’un web3 uygulamaları oluşturmak için Tezos Vakfı ile iş birliği yaptığını duyurması ile birlikte oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’yi aşan bir değer artışı kaydeden XTZ, son 24 saatte de %8’ye yakın bir değer artışı kaydederek 1,40 dolar seviyelerini aştı.

XTZ’deki Yükseliş %20’yi Aştı

Kripto para piyasası, geçen haftaki yükselişin ardından hafta başından bu yana yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bitcoin (BTC), 25.000 dolar direncinden reddedilmesi ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı. Ancak güncel haber akışlarının da etkisiyle piyasada pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. XTZ, Google Cloud’un web3 uygulamaları oluşturmak için Tezos Vakfı ile iş birliği yaptığını duyurması ile birlikte yönünü yukarı çevirdi ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’yi aşan bir değer artışı kaydeden XTZ, son 24 saatte de %8’e yakın bir değer artışı kaydederek 1,40 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. XTZdeki yükselişi değerlendiren birçok analist, 1,45 dolar ile 1,50 dolar direnç bandının kritik olduğunu ifade etti. Analistlere göre kripto para piyasasındaki yükselişin devam etmesi ve 1,45 dolar ile 1,50 dolar direncinin aşılması durumunda XTZ’de değer artışları hız kazanabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Gün içerisinde 23.500 dolar seviyeleri ile 24.500 dolar seviyeleri arasında volatiltiesi yüksek fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 24.150 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Son 24 saatte %1’lik bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1.660 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,10 trilyon doları aştı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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