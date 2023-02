Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve New Yorklu düzenleyici NYDFS, dev kripto para borsası Binance’ın ABD kolu Binance.US’nin iflas eden kripto kredi şirketi Voyager’ın varlıklarını satın almak için yaptığı 1.02 milyar dolarlık anlaşmaya itiraz ederek anlaşmanın ayrımcılık yaptığının ve hukuka aykırı olduğunu kanıtlanabileceği belirtti.

“Anlaşma Yasaları İhlal Ediyor”

SEC’in Binance.US için yaptığı bu hamle, kısa süre önce kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatması üzerine kripto para stake işlemlerini durdurmak zorunda kalan Kraken’i ve genel olarak kripto para piyasasına yönelik artan müdehalesini takip ediyor.

SEC, Binance.US – Voyager anlaşmasının unsurlarının, planın Voyager’ın eski müşterilerine geri ödeme yapmaya ilişkin öngörülen sürecin yasaları ihlal edebileceği üzerinde duruyor. Özellikle Voyager tarafından çıkarılan VGX token‘ına atıfta bulunan ABD’li düzenleyici, anlaşma kapsamında yeniden dengeleme yapmak için gerekli olan kripto para işlemlerinin bu tür varlıkların hesap sahiplerine yeniden dağıtılmasının 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. bölümünde yer alan kayıt dışı menkul kıymet satışı veya menkul kıymetlerin satışından sonra teslim edilmesi yasağını ihlal edeceğini savunuyor.

SEC, “Plan hükümlerinin uygulanabilir olduğuna ve yürürlükteki yasaları ihlal etmediğine dair inandırıcı kanıtlar sunmak borçluların sorumluluğundadır” derken, Binance’in geçmişte kara para aklama ve yolsuzluk yasalarını ihlal ettiği için ceza ödemeye hazırlandığına dair basında çıkan haberlerin anlaşmayı uygulanamaz ve tamamlanması imkansız hale getirebileceğinin kanıtı olarak gösterdiği görüldü.

New Yorklu Düzenleyici NYDFS’ye Göre Anlaşma Ayrımcılık Yapıyor

Öte yandan New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ve New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James de 22 Şubat’ta Voyager’ın eyaletteki müşterilere yasadışı hizmet verdiği gibi iddialarla anlaşmaya itiraz etti.

NYDFS, “Borçluların hiçbiri New York’ta lisanslı olmamasına rağmen departman borçlulardan bir veya daha fazlasının New York’ta uygulanan yasaları ihlal ederek faaliyet göstermiş ve göstermeye devam ediyor olabileceğini gösteren iddiaların ve diğer bilgilerin farkındadır” denildi. Voyager’ın New York’taki hizmet verdiği ve böylece New York yasalarını ve düzenlemelerini ihlal ederek eyalet içinde lisanssız bir şekilde faaliyet göstererek yasadışı hareket ettiği ve müşterilerini korumadan mahrum bıraktığını belirtiyor. NYDFS, anlaşmanın Binance.US’in eyaletten lisans almak için bekleyeceği altı ay boyunca kripto paralarını geri alamayacak olan New Yorklulara karşı da ayrımcılık yaptığını savunuyor.

Ocak ayında SEC, Binance.US’nin anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirebileceğini göstermek için yeterli veri olmadığını belirterek anlaşmaya sınırlı bir itirazda bulunmuştu. Federal Ticaret Komisyonu da 2022’nin Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Voyager’ı aldatıcı pazarlama yaptığı iddiasıyla soruşturma açtmıştı.

Voyager geçmişte Binance.US anlaşmasının alacaklılar için mümkün olan en iyi sonucu sunduğunu ve NYDFS’nin itirazının ikiyüzlülük olduğunu iddia ederek düzenleyicilerin kripto para dağıtma kabiliyetlerini sınırladığını savunmuştu.

Voyager alacaklılarının anlaşmaya onay vermek için 22 Şubat’a kadar süreleri vardı ve şirketin avukatı birkaç saatlik oylamanın ardından çoğunluğun kararı ile anlaşmaya onay çıktığını belirtti.