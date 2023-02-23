Kripto analiz şirketi Santiment, popüler 3 altcoin'in önemli bir metrikte piyasaya liderlik ettiğine bildirdi. İşte önde gelen kripto analiz şirketinin işaret ettiği 0 3 altcoin.

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Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) öncülüğünde toparlanmaya çalışırken yatırımcıların gözü kulağı altcoin’lerin yapacağı fiyat hareketlerinde. Kripto analiz şirketi Santiment, Polkadot (DOT), Kusama (KSM) ve Cardano’nun (ADA) önemli bir metrikte piyasaya liderlik ettiğine bildirdi. İşte önde gelen kripto analiz şirketinin işaret ettiği 0 3 altcoin.

GitHub Aktivitesi İle Öne Çıkıyor

Santiment, en fazla geliştirme aktivitesine sahip ilk üç Blockchain projesinin DOT, KSM ve ADA olduğunu duyurarak söz konusu altcoin’leri kripto para piyasasına liderlik ettiğini bildirdi. Sıralama, son 30 gün içinde yazılım geliştirme barındırma platformu GitHub’a yapılan başvurulara dayanıyor.

Analiz şirketi yaptığı değerlendirmede “GitHub verilerine göre son 30 günde en yüksek geliştirme aktivitesine sahip kripto paralar 1) Polkadot DOT, 2) Kusama KSM 3) Cardano ADA” notunu düştü.

Santiment’e göre, Blockchain ekosistemlerinde gerçekleşen geliştirme aktivitesinin miktarı, insanların projenin geleceğine olan inançlarının bir işareti olabilir:

GitHub aktivitesi, ICO’ları ve kripto para projelerini analiz ederken kullanılabilen ilginç bir metriktir. Geliştiricilerin zamanı nispeten pahalı bir kaynaktır ve geliştiriciler belirli bir projede üzerinde zamanlarını ve becerilerini harcıyorsa bu birkaç anlama gelebilir: Bu insanlar projenin başarılı olacağına inanıyor; projeye daha fazla özellik geliyor; projenin sadece bir rug-pull dolandırıcılığı olma ihtimali oldukça düşük.

Para USDC Coin’den Bitcoin’e Akıyor

Santiment ayrıca USD Coin (USDC) ile Bitcoin’in fiyat hareketi arasındaki ilişkiyi de analiz etti. Analiz şirketi, BTC fiyatı arttıkça USDC varlıklarının azaldığını ve bunun da paranın USDC’den BTC’ye kaydığını gösterdiğini belirtti: