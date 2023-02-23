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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıplarının ardından gün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 24.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

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Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatte kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarının ardından 24.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1.665 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,10 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ayrıca Stacks (STX), Optimism (OP) ve Enjin Coin (ENJ) de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

CoinMarketCap verilerine göre Stacks (STX), Optimism (OP) ve Enjin Coin (ENJ) piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri olurken, Filecoin (FIL), Dogecoin (DOGE) ve Neo (NEO) ise en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte yaklaşık 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.