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Ethereum geliştiricisi Superphiz, Beacon Chain’in 1 Aralık 2020 tarihinde başlatılmasından beri yalnızca 226 validatörün (doğrulayıcının) slashing edildiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Bu rakam 524 bin 60 doğrulayıcının yalnızca yüzde 0,04’üne karşılık geliyor. Slashing, bir doğrulayıcının Proof of Stake kurallarını ihlal etmesi durumunda karşı karşıya kaldığı, genellikle doğrulayıcının ağdan çıkarıldığı ve teminat olarak stake ederek yatırdığı Ether‘in (ETH) bir kısmını kaybettiği bir süreçtir.

Ethereum’da Slashing Olmamak İçin Dikkat Edilebilecek Hususlar

Ethereum çekirdek geliştiricisi Superphiz tarafından 23 Şubat tarihli bir Twitter gönderisinde vurgulanan bu tür zayıf ihtimaller, insanların ETH’yi bu özel neden dolayı stake etme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini gösteriyor. Geliştirici, slashing ihtimalini azaltmak için ortaya çıkan dört en iyi uygulamayı da sıraladı.

Bu uygulamalardan ilki, eski stake cihazlarındaki mevcut zincir verilerini silmek, gerekmesi halinde doğrulayıcıyı yeniden yüklemek ve yeniden biçimlendirmek. Superphiz, birçok slashing durumunun “başarısız sistem geçişleri” nedeniyle yaşanmasının sonucunda geldiğine dikkat çekti. Ethereum geliştiricisi daha sonra doğrulama işlemine başlamadan önce doğrulayıcının anahtarlarının aktif olup olmadığını kontrol eden doppelganger detection’ı kullanılmasını önerdi. Bu durum doğrulayıcının çalışma süresini etkileyebilse de “mükemmel çalışma süresinin” büyük ölçekte slashing uğramamak için son derece kullanışlı olduğunu belirterek “Bin 700 dolar tasarruf etmek için 0,06 doları çöpe atmak akıllıca olacaktır. Çünkü olası bir slashing’in maliyeti 1 ETH‘yi buluyor.” dedi.

Geliştirici, ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların farkına varmak için Beacon Chain verilerinin takip edilmesinin faydalı olacağını da ekledi.

Superphiz, bir şeylerin yanlış gittiğinin hissedilmesi halinde “her şeyin fişini çekmeyi” ve sorun tespit edilip çözüm bulunduğunda “geri gelinmesi” tavsiyesinde bulundu. Geliştirici ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen 226 slashing’in 150’den fazlasının ev ortamında ETH stake edenlerden ziyade hizmet tabanlı ETH stake edenlerden kaynaklandığını belirtti.

Slashing’e Neden Olan Durumlar

Ethereum Vakfı‘na göre, slashing bir “tasdik” veya bir “teklif” ihlali nedeniyle meydana gelebilir. Tasdik ihlali, kötü niyetli bir doğrulayıcının bir blokun geçmişini değiştirmeye çalıştığı veya aynı blok için iki adayı tasdik ederek “çifte oy” kullandığı bir durumdur. Teklif ihlali ise bir doğrulayıcı aynı slot için iki farklı blok önerdiğinde ve imzaladığında meydana gelir. Beaconcha.in’den alınan verilere göre, slashing olaylarının çoğu tasdik ihlallerinden kaynaklanıyor.

Bu bağlamda en büyük slashing olaylarından biri 4 Şubat 2021 tarihinde staking altyapı sağlayıcısı Staked’in 75 doğrulayıcısının rakip bloklar ürettiği için kesintiye uğramasıyla yaşandı. Staked, tasdik ihlalinin “teknik bir sorun” nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Beaconcha.in’in sağladığı verilere göre, Beacon Chain 15 Eylül’de Ethereum’un Proof of Stake zinciriyle birleştiğinden bu yana toplam 226 slashing’den yalnızca 35’i gerçekleşti. Bu The Merge’nin slashing oranları üzerinde derin bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Şu anda dolaşımda olan 120.4 milyon ETH’den yaklaşık 16.7 milyon ETH stake edilmişken, stake edilen ETH yüzdesi yaklaşık yüzde 13,9 seviyesinde bulunuyor. ETH, merkezi bir kripto para borsası aracılığıyla, üçüncü taraf bir doğrulayıcı ağına delege edilerek veya 32 ETH gerektiren bağımsız bir düğüm üzerinde çalıştırılarak stake edilebiliyor.