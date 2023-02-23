Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ethereum Geliştiricisinden “Slashing” Uyarısı! Para Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat!

Ethereum Geliştiricisinden “Slashing” Uyarısı! Para Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat!

Ethereum geliştiricisi Superphiz, Beacon Chain'in 1 Aralık 2020 tarihinde başlatılmasından beri yalnızca 226 validatörün (doğrulayıcının) slashing edildiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
10:01
23 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum geliştiricisi Superphiz, Beacon Chain’in 1 Aralık 2020 tarihinde başlatılmasından beri yalnızca 226 validatörün (doğrulayıcının) slashing edildiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Bu rakam 524 bin 60 doğrulayıcının yalnızca yüzde 0,04’üne karşılık geliyor. Slashing, bir doğrulayıcının Proof of Stake kurallarını ihlal etmesi durumunda karşı karşıya kaldığı, genellikle doğrulayıcının ağdan çıkarıldığı ve teminat olarak stake ederek yatırdığı Ether‘in (ETH) bir kısmını kaybettiği bir süreçtir.

Ethereum’da Slashing Olmamak İçin Dikkat Edilebilecek Hususlar

Ethereum çekirdek geliştiricisi Superphiz tarafından 23 Şubat tarihli bir Twitter gönderisinde vurgulanan bu tür zayıf ihtimaller, insanların ETH’yi bu özel neden dolayı stake etme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini gösteriyor. Geliştirici, slashing ihtimalini azaltmak için ortaya çıkan dört en iyi uygulamayı da sıraladı.

Bu uygulamalardan ilki, eski stake cihazlarındaki mevcut zincir verilerini silmek, gerekmesi halinde doğrulayıcıyı yeniden yüklemek ve yeniden biçimlendirmek. Superphiz, birçok slashing durumunun “başarısız sistem geçişleri” nedeniyle yaşanmasının sonucunda geldiğine dikkat çekti. Ethereum geliştiricisi daha sonra doğrulama işlemine başlamadan önce doğrulayıcının anahtarlarının aktif olup olmadığını kontrol eden doppelganger detection’ı kullanılmasını önerdi. Bu durum doğrulayıcının çalışma süresini etkileyebilse de “mükemmel çalışma süresinin” büyük ölçekte slashing uğramamak için son derece kullanışlı olduğunu belirterek “Bin 700 dolar tasarruf etmek için 0,06 doları çöpe atmak akıllıca olacaktır. Çünkü olası bir slashing’in maliyeti 1 ETH‘yi buluyor.” dedi.

Geliştirici, ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların farkına varmak için Beacon Chain verilerinin takip edilmesinin faydalı olacağını da ekledi.

Superphiz, bir şeylerin yanlış gittiğinin hissedilmesi halinde “her şeyin fişini çekmeyi” ve sorun tespit edilip çözüm bulunduğunda “geri gelinmesi” tavsiyesinde bulundu. Geliştirici ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen 226 slashing’in 150’den fazlasının ev ortamında ETH stake edenlerden ziyade hizmet tabanlı ETH stake edenlerden kaynaklandığını belirtti.

Slashing’e Neden Olan Durumlar

Ethereum Vakfı‘na göre, slashing bir “tasdik” veya bir “teklif” ihlali nedeniyle meydana gelebilir. Tasdik ihlali, kötü niyetli bir doğrulayıcının bir blokun geçmişini değiştirmeye çalıştığı veya aynı blok için iki adayı tasdik ederek “çifte oy” kullandığı bir durumdur. Teklif ihlali ise bir doğrulayıcı aynı slot için iki farklı blok önerdiğinde ve imzaladığında meydana gelir. Beaconcha.in’den alınan verilere göre, slashing olaylarının çoğu tasdik ihlallerinden kaynaklanıyor.

Bu bağlamda en büyük slashing olaylarından biri 4 Şubat 2021 tarihinde staking altyapı sağlayıcısı Staked’in 75 doğrulayıcısının rakip bloklar ürettiği için kesintiye uğramasıyla yaşandı. Staked, tasdik ihlalinin “teknik bir sorun” nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Beaconcha.in’in sağladığı verilere göre, Beacon Chain 15 Eylül’de Ethereum’un Proof of Stake zinciriyle birleştiğinden bu yana toplam 226 slashing’den yalnızca 35’i gerçekleşti. Bu The Merge’nin slashing oranları üzerinde derin bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Şu anda dolaşımda olan 120.4 milyon ETH’den yaklaşık 16.7 milyon ETH stake edilmişken, stake edilen ETH yüzdesi yaklaşık yüzde 13,9 seviyesinde bulunuyor. ETH, merkezi bir kripto para borsası aracılığıyla, üçüncü taraf bir doğrulayıcı ağına delege edilerek veya 32 ETH gerektiren bağımsız bir düğüm üzerinde çalıştırılarak stake edilebiliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Yükseliş Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Yükseliş Devam Edecek mi?
QCP Capital’den Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Ters Köşe Olmamak İçin 5. Dalga Beklenmeli!
QCP Capital’den Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Ters Köşe Olmamak İçin 5. Dalga Beklenmeli!
Ünlü Yazardan Bitcoin, Altın ve Gümüş Çağrısı: Amerikan İmparatorluğu Çöküyor!
Ünlü Yazardan Bitcoin, Altın ve Gümüş Çağrısı: Amerikan İmparatorluğu Çöküyor!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
Santiment Paylaşıp Duyurdu: Bu 3 Altcoin Yıldızlara Meydan Okuyor!
Santiment Paylaşıp Duyurdu: Bu 3 Altcoin Yıldızlara Meydan Okuyor!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023