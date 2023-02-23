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Dogecoin ve Shiba Inu’nun Popülaritesi Big Eyes Coin’e Mi Geçiyor: 100.000 $ Gizemli Kutu

10:13
23 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bugün piyasadaki en yeni kripto para birimlerinden biri olduğu ifade edilen Big Eyes Coin’in (BIG), yepyeni oyunları ve bazı BIG tokenlerini nakde çevirmek isteyen alıcılar için ödülleriyle olduğundan çok daha heyecan verici hale geldiği iddia ediliyor.

Ağustos 2022’de piyasaya sürülen Big Eyes Coin, topluluğa ait olan ve dünyanın okyanuslarının iyi korunmasını sağlarken zenginliği Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ekosistemine kaydırmayı amaçlayan yeni bir ERC-20 tokenı olarak tanımlanıyor.

Ekibin iddialarına göre, Big Eyes Coin, 29,8 milyon dolarlık ön satışı ve şu anda piyasaya çıkmadan önce 50 milyon dolar ön satış hedefiyle 15 aşamadan 12.’sine girdiği için son iki yılın en başarılı ön satışı olarak kabul ediliyor. Yine ekibin açıklamalarına göre, Big Eyes Coin’in kısa süre önce tamamlanan bonus kodu ‘LAUNCHBIGEYES200’, BIG coin alıcılarına token canlıya geçtiğinde bir coin alımında %200 getiri sağladığı için bir başarı elde etti. ‘LAUNCHBIGEYES200’ bonus kodunu kullanarak 11. aşamada BIG satın alan yatırımcılara lansman fiyatından %300 yatırım getirisi teklif edildi.

Yapılan açıklamalara göre şu anda BIG kullanıcıları için Big Eyes Coin tarafından yapılan bir duyuruda, Big Eyes Coin Loot Boxes’ı başlattığın açıklandı. Bir video oyun özelliği olarak tanımlanan bu kutular, genellikle oyun sırasında bulunan, ödül olarak kazanılan veya gerçek parayla ödenen mühürlü gizemli kutular olarak tanımlanıyor. Öte yandan açıklamalara göre, Kitty Kasası’nı açmak 500 dolara mal olacak ve 500 dolar ile 25.000 dolar arasında değişen ödüller kazanılabilecek. Son olarak, açması 1.000 dolar olan Süper Saiyan Kutusu, 1000 ila 100.000 dolar değerinde BIG ödüller içeriyor. Ancak sınırlı sayıda kutu airdrop’u var ve ekip bu nedenle yatırımcıların hızlı olmasını öneriyor.

Big Eyes Coin, Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Tether’in (USDT) yanı sıra Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Tron Reword Coin (TRC20), TRON (TRX) ve Binance USD (BUSD) kullanılarak satın alınabilir.

Dogecoin: Boğa Hareketi İle Heyecan Arttı Mı?

Dogecoin (DOGE) önceki gün 0,08594 dolardan kapandıktan sonra hafif bir yükseliş yaşadı. Bu yazının yazıldığı sırada Dogecoin bir gecede %0,30 artarak 0,08805 dolardan işlem gördü ve 7 günlük yükselişi %7,72 oldu.

Dogecoin’in piyasa değeri 11,6 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi 420 milyon dolar ve dolaşımdaki arzı 132 milyar doların üzerinde. Yükseliş hareketi göz önüne alındığında, uzmanlar Dogecoin’in fiyatının önümüzdeki 24 saat içinde 0,09’u yeniden test edebileceğini, çünkü piyasanın oldukça dengeli göründüğünü ve duyarlılığın olumlu göründüğünü öne sürüyor.

Shiba Inu: Ekosistem Güncellemesi Fiyat Artışı Getirdi

Geçen haftadan bu yana konsolide olan Shiba Inu (SHIB), Shiba Inu projesinin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un beta lansmanının yaklaştığını ve gelişiminin yolunda gittiğini paylaşmasının ardından bir gecede %0,28 değer kazanarak yükseldi.

Bu yazının yazıldığı sırada Shiba Inu, 7 günlük %9,17’lik bir artışla 0,00001352 dolardan işlem görüyordu ve 24 saatlik işlem hacmi 319 milyon dolar olan 7,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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