Amerikan savunuculuk grubu Chamber of Digital Commerce, ABD'deki kripto para piyasasını ve yatırımcıları tehdit eden ve başlattığı "yaptırım yoluyla düzenleme" kampanyasından dolayı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Başkan Gary Gensler'e karşı harekete geçti.

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Blockchain teknolojisi, kripto paralar ve kripto paraların arkasındaki gelişmekte olan sektörü destekleyen Amerikan savunuculuk grubu Chamber of Digital Commerce, ABD’deki kripto para piyasasını ve yatırımcıları tehdit eden ve başlattığı “yaptırım yoluyla düzenleme” kampanyasından dolayı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Başkan Gary Gensler‘e karşı harekete geçti.

Amicus Özeti Sunuldu

Chamber of Digital Commerce, SEC‘in ABD’deki kripto paralara dönük baskısının önüne geçmek amacıyla SEC v. Wahi davasında haksız bir şekilde birkaç kripto paranın menkul kıymet olarak sınıflandırıldığını savunarak bir amicus özeti sundu. SEC v. Wahi, SEC’in eski Coinbase yöneticisi olan Ishan Wahi’yi, Ishan’ın kardeşi Nikhil ve arkadaşları Sameer Ramani ile birlikte içeriden öğrenenlerin ticareti yapmakla suçlayarak açtığı davadır. Amicus özeti ise hukuki yapıyı usulle ilgili spesifik bir meseleye ilişkin olarak hukuki sürece taraf olmayan üçüncü kişi tarafından yapılan sunumdur.

Yapılan resmi duyuruya göre Chamber of Digital Commerce, SEC v. Wahi davasını reddetmek ve SEC’in “arka kapı” kural koyma girişimine son vermek için Washington Batı Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde bir amicus özeti sundu. Sunulan amicus özetinde “Chamber of Digital Commerce, Winston & Strawn LLP’nin yardımıyla, SEC v. Wahi davasında bir amicus özeti sundu. Bu dava, SEC’in uygulama yoluyla düzenleme kampanyasının benzeri görülmemiş bir genişlemesini temsil ettiği için reddedilmelidir.” ifadelerine yer verildiği görülüyor.

Chamber of Digital Commerce, SEC’in kripto paralar üzerindeki yargı yetkisinin kapsamını da sorguluyor. Ayrıca, kripto paraların ikincil piyasa alım satımlarının 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamında “menkul kıymet işlemleri” olarak kabul edilemeyeceğini savunuyor.

SEC v. Wahi davasını yorumlayan Chamber of Digital Commerce’ın kurucusu ve CEO’su Perianne Boring şunları söyledi:

Bu dava, SEC’in yetki alanını genişletmek için gizli, ancak dramatik ve benzeri görülmemiş bir çabasını temsil ediyor ve kripto paralar için ABD pazarının sağlığını ve yaşayabilirliğini tehdit ediyor.

Kural koyma yetkileri olmaması ve kripto para düzenlemelerinin ABD Kongresi‘nden geçmesini bekleniyor olmasına rağmen SEC ve diğer düzenleyicilerin davalar ve yaptırımlarla kripto para piyasasını hedef aldıkları görülüyor.

Kripto Para Şirketleri ve Kurumları ABD’li SEC’e Karşı Harekete Geçti

SEC gibi ABD’li düzenleyiciler ABD’deki kripto para piyasasına karşı düzenleyici bir baskı kampanyası başlattı. Ancak Coinbase ve Paxos gibi şirketlerle birlikte Chamber of Digital Commerce’ın da SEC’in kripto paralar üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya karşı çıktıkları görülüyor