Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformu konumunda bulunan Spotify, NFT'si olan kullanıcıların cüzdanlarını platformuna bağlamalarına ve seçilmiş müzik ve podcast NFT'leri dinlemelerine imkan tanıyan "NFT tabanlı çalma listeleri" adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı.

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489 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler müzik ve podcast platformu konumunda bulunan Spotify, NFT’si olan kullanıcıların cüzdanlarını platformuna bağlamalarına ve seçilmiş müzik ve podcast NFT’leri dinlemelerine imkan tanıyan “NFT tabanlı çalma listeleri” adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Spotify’ın NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği

Spotify’ın “NFT tabanlı çalma listeleri” adlı yeni özelliği şu anda Fluf, Moonbirds, Kingship ve Overlord topluluklarında NFT’leri bulunanlar tarafından kullanılabiliyor. Seçilen çalma listeleri üç aylık test süresi boyunca aktif olarak güncellenecek ve yalnızca topluluk üyeleri tarafından benzersiz bir bağlantı aracılığıyla erişilebilecek.

Web3 oyun ve medya evreni Overlord, 22 Şubat’ta attığı tweet’te kertenkele temalı Creepz NFT projesinde NFT’si bulunanların Web3 cüzdanlarını Spotify’a bağlayarak projenin topluluk tarafından oluşturulan “Invasion” adlı çalma listesine erişebileceklerini duyurdu. Overlord, özelliğin şu an için yalnızca ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Android kullanıcıları için erişilebilir olduğunu not etti. Spotify’ın Overlord’un tweet’ine verdiği yanıt ile detayları doğruladığı görüldü.

Universal Music Group‘un NFT grubu KINGSHIP de NFT sahipleri için Queen, Missy Eliott, Snoop Dogg ve Led Zeppelin’i içeren bir NFT tabanlı çalma listesi oluşturduğunu duyurdu. NFT likidite protokolü NFTX’in baş geliştiricisi Apoorv Lathey, test aşamasındaki özelliğe ait bir ekran görüntüsünü paylaşarak KINGSHIP’in Spotify’daki seçilmiş çalma listesine nasıl erişileceğini adım adım gösterdi. Ekran görüntüsüne göre, NFT sahipleri Metamask, Trust Wallet, Rainbow, Ledger Live veya Zerion cüzdanlarını Spotify’a bağlayabiliyor.

Bir Spotify sözcüsü CoinDesk’e yaptığı açıklamada “kullanıcı deneyimimizi geliştirmek amacıyla rutin olarak bir dizi test gerçekleştirdiklerini” belirtirken “Bunlardan bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin yolunu açıyor ve diğerleri yalnızca önemli öğrenmeler olarak hizmet ediyor” dedi.

Spotify, özelliği gelecekte daha geniş bir şekilde sunma planları hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

2022’de NFT Hamlesi Yapmıştı

489 milyondan fazla kullanıcısı olan küresel yayın platformu geçmişte de NFT‘leri hizmetine entegre etmeyi denemişti. Spotify, 2022’nin Mayıs ayında aralarında Steve Aoki ve The Wombats’ın da bulunduğu seçkin bir grup sanatçının profillerinde NFT’leri tanıtmasına izin verdi.