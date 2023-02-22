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Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kripto para endüstrisinin ABD makamları tarafından ele alınmasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Charles Hoskinson Teorisi!

Kraken borsasının CEO’su Jesse Powell’ın, düzenleyicilerin kasıtlı olarak “kötü niyetli şahısların” amaçlarına ulaşmalarına izin verdiği teorisini öne süren bir tweet’ine tepki olarak Charles Hoskinson, hipotezi doğrulayacak şekilde bir açıklama yaptı. Charles Hoskinson konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Dürüst olmak gerekirse, Jesse Powell’ın teorisini doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum. Olaylardan aylar, bazen yıllar önce patlayan birçok firma için uyarı verilmişti.

Jesse Powell’ın piyasaya bomba gibi düşen açıklamasında ise düzenleyicilerin, gündemi meşgul ettiği için kötü oyuncuların büyümesine izin verildiği öne sürüldü. Kraken CEO’su açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir teorim var: Düzenleyiciler, gündemlerine hizmet ettiği için kötü adamların büyümesine ve patlamasına izin veriyor. Kripto para ekosistemindeki sermayeyi/kaynakları yok et.

İnsanları korkutmak ve benimsemeyi caydırmak.

İyi niyetli yatırımcıların suiistimali için destek ver. Kötü adamlar aslında işin içinde.

Kraken CEO’su Jesse Powell ayrıca, kripto para alanındaki kötü niyetli şahısların, yatırımcıların sahip olmadığı bir rekabet avantajına sahip olduğunu belirtti.

Kötü adamlar açığa çıkmadan önce yeterince uzun süre koşabilirlerse, iyi adamları öldürebilirler. Kötü adamlar çok büyük rekabet avantajlarıyla çalışırlar. Aksi takdirde iyi adamlara gidecek olan kullanıcıları, geliri ve risk sermayesini emerler. Daha sonra kötü adamlar her zaman hapse atılabilir.

Kripto Para Düzenleyicileri!

Başka bir tweet ise Charles Hoskinson, Illinois eyaletinde tanıtılan ve kabul edilirse Dijital Mülkiyet Koruma ve Yasa Uygulama Yasası olacak bir tasarının ABD’nin mevcut konum itibariyle kripto para endüstrisi için neden çekici olmadığının bir örneği olduğunu öne sürdü.

Hukuk uzmanı Drew Hinkes, Illinois yasa tasarısı kripto para endüstrisine düşman olduğunu ve oluşabilecek olumsuzluk hakkında şunları söyledi:

Blok zinciri düğümü operatörlerini, madencileri ve doğrulayıcıları uzaklaştıracak, adli kaynakları israf edecek ve Illinois tüketicilerini korumak için yanlış bir girişimde mevcut yasayı karıştıracak.

Charles Hoskinson ayrıca ABD’de kripto para endüstrisinin karşı karşıya olduğu düşmanlığın FTX’in çöküşüyle ​​tetiklendiğini de öne sürdü.