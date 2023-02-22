Bitcoin için gelen veriler 2023 yılı için heyecan yaratacak türden oldu. Tüm yatırımcıların yıl içerisinde yapacağı yatırımları şekillendirebilir.

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Veriler, Bitcoin fiyatının dalgalı bir seyir izlediği geçtiğimiz hafta Bitcoin spot işlem hacminin yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bitcoin Spot İşlem Hacmi Uçtu

Arcane Research’ün son haftalık raporuna göre, 7 günlük ortalama günlük işlem hacmi son zamanlarda 13 milyar dolar seviyesine ulaştı. Günlük işlem hacmi, Bitwise 10 borsalarında işlem gören toplam Bitcoin miktarını ölçen bir gösterge olarak biliniyor.

Bu hesaplama için Bitwise 10 borsaları seçilmiştir çünkü bu platformların piyasadaki en güvenilir verileri sağladığı bilinmekte. Açıkçası, sektördeki tüm borsalar bunlar değildir, ancak verileri yine de tüm spot piyasadaki eğilim için güvenilir bir yaklaşım sağlar.

Göstergenin değeri yüksek olduğunda, çok sayıda coin şu anda spot piyasada bir miktar hareket görüyor olabilir. Böyle bir eğilim, traderların şu anda aktif olduğunu gösteriyor olabilir.

Öte yandan, düşük değerler BTC piyasasının şu anda çok fazla faaliyet görmediği anlamına gelir. Bu tür bir eğilim, varlığa olan genel ilginin şu anda düşük olduğunun bir işareti olabilir.

Şimdi, geçen yıl boyunca 7 günlük ortalama günlük Bitcoin işlem hacmindeki eğilimi gösteren bir grafik var:

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, 7 günlük ortalama günlük Bitcoin işlem hacmi son bir hafta içinde keskin bir artış göstermiştir. Bu son piyasa faaliyeti patlamasıyla birlikte, metriğin değeri 13 milyar dolara ulaştı ve bu da bu yıl şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek değer.

Grafikten, spot hacmin bu seviyesinin Şubat 2022’den bu yana görülen en yüksek ikinci seviye olduğu ve yalnızca Kasım ayındaki FTX olayı sonrası panik işlem günlerinin daha yüksek değerler kaydettiği görülüyor.

Hacim Nasıl Yönleniyor?

Bununla birlikte, hacimlerin aşırı çoğunluğu hala Binance üzerinde yoğunlaşıyor ve platformdaki ücretin kaldırılmasından bu yana görülen eğilimi sürdürüyor. Raporda, Binance’in hacmi hala günlük BTC spot hacminin %95’ini temsil ettiğinden, diğer spot borsalardaki hacimler Ocak ayındaki 680 milyon dolarlık zirvelerin altında seyrediyor deniyor.

Göstergedeki son yükselişin ardındaki neden, kripto para biriminin geçtiğimiz hafta gözlemlediği keskin fiyat hareketi oldu. Genel olarak, yatırımcılar piyasalara en çok değişken hareketler gösterdiklerinde ilgi duyarlar, bu nedenle işlem hacimleri bu tür dönemlerde yükselir.

Aşağıda, getirilerin normdan sapmasını ölçen bir metrik olan Bitcoin oynaklığının son fiyat hareketi sırasında nasıl değiştiğini gösteren bir grafik yer almaktadır.

Son fiyat dalgalanmalarının ardından, Bitcoin 7 günlük volatilitesi yaklaşık %3,9’luk bir değere yükselmişti ki bu, göstergenin Kasım 2022’den bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu. Bu yazının yazıldığı sırada, Bitcoin geçen hafta %9 artışla 23.890 dolar civarında işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.