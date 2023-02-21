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Bitcoin’de Müjdeli Haber Öncü Analiz Firmasından Geldi! Dönüm Noktası!

Yaşanan tüm olumlu ve olumsuz gelişmelerin ortasında Bitcoin için önemli bir açıklama dünyaca ünlü analiz firması Glassnode'dan geldi.
23:40
21 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sıkılaşan düzenleyici gözetimi ve olumsuz yatırımcı duyarlılığının ortasında, Bitcoin’in (BTC) fiyatı geçen hafta anlık olarak 25.000 dolar fiyat bölgesinin üzerinde işlem gördü.

Bu, Haziran 2022 ortasından bu yana ilk kez öncü kripto para için yeni bir fiyat hareketini temsil ederken, Glassnode, yeni bir raporda, BTC’nin zincir üzerindeki yatırımcı faaliyetinin yeni bir döngünün zirvesinde göründüğünü ve olası bir dönüm noktasına işaret ettiğini tespit etti.

Düşüşü Satın Al Zihniyeti

BTC 25.000 doların altında işlem görürken, zincir üzerindeki faaliyetler yatırımcıların lider coin’in fiyat pozisyonunu geri kazanmasını beklediğini ve aynı beklentiyle dip seviyeyi satın almaya başladığını ortaya koydu.

Glassnode, BTC’nin kısa vadeli sahip dinlenmesi metriğini 30 günlük hareketli ortalama üzerinden değerlendirdi ve mevcut piyasada kısa vadeli sahiplerin daha uzun elde tutma süresine sahip coinleri harcadığını tespit etti. Rapora göre:

Bu durum tipik olarak yükseliş eğilimlerinde görülür, çünkü kazanç beklentileri yatırımcıları biraz daha uzun süre elde tutmaya ve piyasadaki dalgalanmayı takip etmeye teşvik eder.

Fiyat İçin Beklenti Büyük Mü?

Yılın şimdiye kadar BTC’nin değerinde önemli bir sıçrama ile işaretlenmesiyle, birçok yatırımcı kar elde etmeye başladı. Birçoğu 25.000 dolar fiyat bölgesinin geri alınmasını beklediğinden, kâr elde etme yavaşladı. Glassnode, aynı şekilde satış baskısının da azaldığını keşfetti. Bu, BTC’nin Düzeltilmiş Harcanan Çıktı Kâr Oranının (aSOPR) değerlendirilmesiyle yapıldı.

Glassnode Academy’ye göre, SOPR metriği makro piyasa duyarlılığı, karlılık ve belirli bir zaman diliminde alınan zararlar hakkında fikir vermektedir. aSOPR, ömrü 1 saatten kısa olan coin’ler için tüm işlem hacmini hariç tutar.

Rapora göre:

Genel olarak bu durum, satış tarafındaki baskının azaldığına ve düşüşü satın al zihniyetinin potansiyel olarak geri döndüğüne işaret ediyor. Özellikle uzun vadeli hareketli ortalamalarda (örneğin 14D veya 30D) ikna edici bir SOPR yeniden testi ve 1.0’dan sıçrama, genellikle değişen bir piyasa rejiminin sinyalidir.

Son olarak, BTC uzun vadeli sahipleriyle ilgili olarak Glassnode, fiyattaki son rallinin bu yatırımcı grubu tarafından kaydedilen kayıpların hacminde bir azalmaya yol açtığını tespit etti.

Rapora göre, uzun vadeli kayıplara sahip olanlar, borsalara gönderilen coin’lerde gerçekleşen değer açısından, Ocak ayı ortasında %58’lik bir döngü zirvesinden %21’e dramatik bir düşüş gördü.

Glassnode’a göre bu durum, bu yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini yeniden kazandıkları ve coin’lerini zararına satma olasılıklarının azaldığı anlamına geliyor. Bu durum, yatırımcıların yatırımlarının geleceği konusunda daha iyimser olmaya başladığını gösterdiğinden, genellikle piyasa için olumlu bir işaret olarak görülür.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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