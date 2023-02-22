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  •   Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!

Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!

Sosyal medya devi Twitter'da uzun süredir beklenen gerçekleşti mi? Ödemeler için kripto para birimi piyasaya sürülecek mi? İşte detaylar!
22:07
22 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasının ardından platformun bir kripto para birimi piyasaya süreceği iddiaları tartışma konusu olmuştu. Son iddialara göre, Twitter Coins piyasaya sürüldü!

“Twitter Coins”

Elon Musk’ın satın almasıyla kripto para piyasalarında uzun süredir devam eden altcoin projesi tartışmaları sonrasında Twitter’ın bir süre önce ödeme hizmetleri için lisans başvurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerle dakikalar öncesinde gündeme sürülen iddialara göre sosyal medya platformu, Twitter Coins adında altcoin projesini başlattı. Ayrıca iddialarda kripto para biriminin San Francisco merkezli uluslararası ödeme şirketi Stripe üzerinden temin edildiği ve 1,99 dolar karşılığında 150 token alınabileceği belirtildi. Ancak Twitter’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yeni Altcoin Etkisi!

Bununla birlikte 2008 yılının Ekim ayından beri Tesla’nın CEO’luğunu üstelenen başarılı iş insanı Elon Musk tartışmalı bir sürecin ardından Twitter’ı satın aldı. Gerçekleşen satın alma sonrasında Elon Musk’ın yoğun ilgisinden ötürü isimlerinin devamlı birlikte anıldığı Dogecoin (DOGE) bir yükseliş ivmesine geçti. Fiyat artışının sebebi ise Elon Musk’ın, Twitter üzerinden bir ödeme hizmeti olarak popüler meme token’ı kullanacağı yönünde kuvvetlenen iddialar gösterilmişti. Ancak son gelişmeler ile birlikte Twitter’ın yeni bir kripto para birimi piyasaya sürebileceğine yönelik tartışmalar kuvvetlenirken, Dogecoin’in nasıl bir fiyat hareketi izleyeceği merak konusu olmuş durumda.

Öte yandan kripto para birimlerinde görülen volatiliteli fiyat artışları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının tutanaklarını açıklaması sonrasında ani fiyat hareketlerinin görülebileceği belirtiliyor. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yakaladığı yükseliş ivmesiyle ulaştığı 24.000 dolar seviyenin altına gerileyerek 23.806 dolardan işlem görüyor. Fed verilerinin Bitcoin’e ve genel kripto para piyasalarına nasıl bir etki edecek henüz bilinmezliğini koruyor.

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