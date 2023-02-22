Kripto paralar düşerken bu altcoin göz dolduruyor. Gelen haberler doğrultusunda fiyatta hızlı bir artış yaşandı ve yatırımcısını mutlu etti.

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Hong Kong’un son kripto duyurusuyla birlikte, paylaşılan depolama protokollerinin birçok yerel token geçtiğimiz hafta içinde yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre, merkezi olmayan depolama ağı Filecoin’in yerel tokenı FIL, FVM’nin beklenen lansmanı nedeniyle hızla yükseliyor ve bir hafta önce 5 doların biraz üzerindeyken Çarşamba günü 8,47 dolara çıkarak %65’ten fazla kazanç sağladı.

Çin’in Filecoin Sevgisi

Çin’in Filecoin’i tercih etmesinin birçok nedeni var. Örneğin, düzensiz iç yatırım ortamı ve sermaye kontrolleri konusundaki katı tutumu. Bu durum, yatırımcıları dünya ile finansal etkileşimi kolaylaştırmak için saygın bir kripto para birimi aramaya yöneltmişti. Filecoin’in dernek ve depolama madenciliği etiketi, onu Çin toplumu için çekici kılıyor.

FIL, son yedi günde sırasıyla %5,82 ve %3,24 yükselen Bitcoin (BTC) ve Ethereum’dan (ETH) daha iyi performans gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada, Filecoin’in fiyatı yaklaşık 8,47 dolardan işlem görüyordu ve 24 saatlik işlem hacmi 1.177.434.248 dolar (%55,65 artış) idi. 22’nci sıradaki yerini koruyan FIL, bir hafta içinde %66,42’lik bir artış elde etti. İşlem hacmi son 24 saatte %61,22 oranında artarak yatırımcılar arasındaki ilginin arttığına işaret etti.

FIL İçin Fiyat Hareketi

1 Nisan 2021’de FIL en yüksek fiyatı olan 236,84 dolara ulaştı, bu da mevcut değerin tüm zamanların en yüksek fiyatından %96’dan fazla düştüğünü gösteriyor. Öte yandan, kripto para 16 Aralık 2022’de tüm zamanların en düşük fiyatı olan 2,64 dolardan %192,88 daha yüksek.

Bu arada, Bitcoin Salı günü bir kez daha 25.000 doları aşmayı denedi, ancak 200-WMA’daki güçlü direnç fiyatların 23.982,95 dolara düşmesine neden oldu. Ethereum fiyatı da Bitcoin fiyatındaki düşüşten ve akıllı sözleşme token’ına yönelik satış baskısından etkilenerek gerekli itici güçten yoksun kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.